Inflação desacelera em março para 0,56%, mas é a maior para o mês em 21 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de março com alta de 0,56%, desaceleração de 0,75 ponto percentual em comparação ao índice de 1,31% registrado em fevereiro.

O IPCA acumula alta de 5,48% nos últimos 12 meses, valor superior aos 5,06% observados no período anterior. No ano, o IPCA acumula alta de 2,04%. Em março de 2024, a variação foi de 0,16%.

Esse foi o maior IPCA para um mês de março desde 2003, quando o indicador teve alta de 0,71%. A alta do preço dos alimentos foi responsável pelo avanço da inflação no mês.

O resultado veio em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 0,50% e 0,56% no mês e um avanço acima de 5% no acumulado de 12 meses.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por que o IPCA subiu em março?

Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta no mês, com destaque para Alimentação e bebidas, que acelerou de 0,70% para 1,17%, com impacto de 0,25 ponto percentual (p.p.) no índice geral. O grupo Alimentação e bebidas respondeu por 45% do índice do mês.

As principais altas foram no tomate (22,55%), café moído (8,14%) e ovo de galinha (13,13%), que juntos responderam por ¼ da inflação de março.

“Para o tomate, com o calor dos meses de verão, houve uma aceleração na maturação, levando a antecipação da colheita em algumas praças. Sem essas áreas de colheita em março, houve uma redução na oferta, trazendo pressão de alta sobre os preços. Para os ovos, houve aumento por conta do custo do milho, base da ração das aves, além de estarmos no período de quaresma, com maior demanda por essa proteína”, explica Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa.

O café moído já acumula uma alta de 77,78% nos últimos 12 meses. Gonçalves afirma que o aumento do item é impulsionado pelo preço no mercado internacional "dada a redução de oferta do grão em escala mundial, com a quebra de safra no Vietnã devido a adversidades climáticas, as quais também prejudicaram a produção interna".

Resultado dos grupos do IPCA em março:

IPCA - Variação e Impacto por grupos - mensal Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Fevereiro Março Fevereiro Março Índice Geral 1,31 0,56 1,31 0,56 Alimentação e bebidas 0,70 1,17 0,15 0,25 Habitação 4,44 0,24 0,65 0,04 Artigos de residência 0,44 0,13 0,01 0,00 Vestuário 0,00 0,59 0,00 0,03 Transportes 0,61 0,46 0,13 0,09 Saúde e cuidados pessoais 0,49 0,43 0,07 0,06 Despesas pessoais 0,13 0,70 0,01 0,07 Educação 4,70 0,10 0,28 0,01 Comunicação 0,17 0,24 0,01 0,01 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

Curitiba tem maior inflação no mês

Quanto aos índices regionais, a maior variação no IPCA de março ocorreu em Curitiba e Porto Alegre, ambas com alta de 0,76%. A aceleração foi puxada principalmente pelo aumento da gasolina, que registrou avanço de 1,84% na capital paranaense e de 2,43% na capital gaúcha.

Já a menor variação foi registrada em Rio Branco e em Brasília, ambas com inflação de 0,27%. No Acre, o recuo de 16,01% nas passagens aéreas ajudou a conter a alta dos preços. No Distrito Federal, o impacto veio da redução de 24,18% no preço do ônibus urbano, segundo os dados do IBGE

IPCA - Variação por regiões - mensal e acumulada no ano e em 12 meses Região Peso Regional (%) Variação (%) Variação Acumulada (%) Fevereiro Março Ano 12 meses Curitiba 8,09 1,55 0,76 2,24 5,43 Porto Alegre 8,61 1,29 0,76 2,03 5,13 São Paulo 32,28 1,18 0,71 2,05 5,77 São Luís 1,62 1,41 0,55 1,88 5,39 Vitória 1,86 1,51 0,53 2,41 5,58 Rio de Janeiro 9,43 1,40 0,53 2,01 5,22 Campo Grande 1,57 1,62 0,42 2,08 5,76 Salvador 5,99 1,38 0,41 2,18 5,63 Belo Horizonte 9,69 1,31 0,41 2,16 6,07 Aracaju 1,03 1,64 0,40 2,66 5,14 Recife 3,92 1,40 0,36 1,89 4,55 Belém 3,94 1,52 0,35 2,10 4,81 Fortaleza 3,23 1,03 0,32 1,47 4,57 Goiânia 4,17 1,16 0,31 1,44 5,23 Rio Branco 0,51 1,06 0,27 0,99 4,83 Brasília 4,06 1,38 0,27 2,23 5,61 Brasil 100,00 1,31 0,56 2,04 5,48 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

Como ficou o IPCA de março de 2025?

Inflação de março: 0,56%

IPCA dos últimos 12 meses: 5,48%

IPCA no ano: 2,04%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados de acordo com a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada de acordo com a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.