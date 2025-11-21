EXAME Agro

Preço do café cai após Trump revogar tarifas de 40% sobre grão brasileiro

Nesta quinta-feira, 20 de novembro, o presidente dos EUA assinou uma ordem executiva que isentou dezenas de produtos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h36.

Os contratos futuros do café caíram até a mínima em quase dois meses na Bolsa de Nova York nesta sexta-feira, 21, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliar as isenções tarifárias sobre alguns produtos do Brasil, o que aliviou as preocupações sobre a escassez de oferta no mercado americano, segundo informações da agência Bloomberg.

Os contratos futuros de arábica caíram até 6,6% na Bolsa de Nova York, enquanto os de robusta recuaram até 8% em Londres, antes de recuperar parte das perdas.

Na quinta-feira, 20, o presidente americano assinou uma ordem executiva que isentou uma série de alimentos, incluindo o café, de uma tarifa de 40% que havia sido imposta em agosto deste ano.

Na semana passada, Trump já havia eliminado uma tarifa de 10% sobre esses itens, mas não havia incluído a alíquota mais alta.

Os contratos futuros do café arábica, amplamente tutilizada na mistura dos cafés especiais, atingiram um recorde no mês passado, o que levantou preocupações sobre custos ainda mais altos para consumidores.

O aumento foi parcialmente causado pelas tarifas, que restringiram o fluxo de grãos para os Estados Unidos, fazendo com que comerciantes de ambos os lados da fronteira adiassem negócios.

O Brasil, principal fornecedor de arábica, também é responsável pela produção de robusta, utilizado especialmente em café instantâneo.

"A remoção da estrutura tarifária deve liberar volumes consideráveis de café brasileiro", comentou a trading I & M Smith Ltd. em um comunicado. A empresa, no entanto, alertou que isso torna o cenário comercial mais complexo, levando os compradores americanos a reavaliar suas estratégias de aquisição, enquanto os exportadores brasileiros retomam o acesso total ao maior mercado de café do mundo.

