Preço dos legumes cai em São Paulo e tendência de queda deve continuar

Preços dos legumes: preços da cebola caíram 22%, os do pepino recuaram 21,6%, enquanto a batata e o tomate desaceleraram 20,5% e 17,3%, respectivamente (Freepik)
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11h47.
Comprar legumes para salada ficou mais barato nos supermercados de São Paulo em setembro, e a tendência de queda deve continuar até o final do ano.
No mês passado, os preços da cebola caíram 22%, os do pepino recuaram 21,6%, enquanto a batata e o tomate desaceleraram 20,5% e 17,3%, respectivamente, mostra o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Esse recuo é atribuído a uma safra favorável e à maior oferta nacional, especialmente entre os tubérculos, como avalia Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas.
"A subcategoria de tubérculos, como cebola e batata, registrou uma deflação de 18,08% em setembro, intensificando a tendência de queda observada nos últimos meses", afirma.
A cesta da salada também contou com quedas na mandioquinha (5,23%), pimentão (4,34%), vagem (3,09%), cenoura (1,85%), verduras (1,79%) e berinjela (1,68%).
Os alimentos in natura, que incluem frutas, legumes e verduras, continuam sendo um dos principais fatores de alívio na inflação dos supermercados, diz a Apas. Em setembro, o segmento registrou deflação de 5,16% e acumula queda de 5,34% no ano e de 7,20% nos últimos 12 meses.
“O comportamento dos produtos in natura tem exercido um papel importante para conter a pressão inflacionária no setor de alimentação, com uma retração de preços mais persistente ao longo do segundo semestre”, diz o economista.
Segundo Queiroz, a tendência é de que a queda observada em setembro deve se manter até o final do ano.
O economista avalia que em razão da maior produção de alguns produtos, como a batata, a expectativa é de manutenção dos preços baixos para o consumidor.
"Estamos passando por um processo de estabilização da taxa de câmbio, o que deve contribuir para evitar uma forte pressão inflacionária no último trimestre. Nesse sentido, acreditamos que o final de 2025 será positivo para os consumidores, sem uma pressão significativa nos preços dos produtos in natura", diz.