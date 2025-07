Plano Safra 25/26: governo anuncia aumento de juros para diversas linhas de financiamento

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou um aumento nas taxas de juro para algumas linhas de financiamento do Plano Safra 2025/26, como adiantado pela EXAME Agro na sexta-feira, 27. Nesta terça-feira, 1º, o governo divulgou um volume de R$ 516,2 bilhões para o setor empresarial.

O comparativo entre as taxas de juro do Plano Safra 2024/25 e 2025/26 mostra aumentos em diversas linhas de crédito.

Para o Moderfrota, a taxa subiu de 11,5% em 2024/25 para 13,5% em 2025/26, representando um aumento de 2 pontos percentuais.

O Pronamp, que teve a taxa de 8,5% em 2024/25, não especificou a taxa no plano de 2025/26, portanto, não há aumento aplicável.

As linhas de RenovAgro e PCA registraram aumento de 1,5 ponto percentual, passando de 8,5% em 2024/25 para 10% em 2025/26.

Para o Proirriga e Investimento Empresarial, a taxa subiu de 10,5% para 12,5%, um aumento de 2 pontos percentuais. Por fim, o Custeio Empresarial teve aumento mais modesto de 0,5 ponto percentual, indo de 12% em 2024/25 para 12,5% em 2025/26.

Os valores para o custeio aumentaram, passando de R$ 401,3 bilhões para R$ 414,7 bilhões. Por outro lado, o montante para as linhas de investimento caiu de R$ 107,3 bilhões para R$ 101,5 bilhões.

O aumento nas taxas de juro para as linhas de financiamento foi a solução encontrada pelo governo diante da Selic fixada em 15% ao ano, além das dificuldades orçamentárias enfrentadas.

Zoneamento agrícola

Nesta temporada, para obter crédito rural do custeio agrícola será obrigatório o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) que, anteriormente, era exigido apenas para operações de até R$ 200 mil contratadas por agricultores familiares.

Agora, essa exigência se estende a financiamentos superiores a esse valor e a contratos em que o Proagro não é exigido. O objetivo da medida, segundo o ministério, é evitar a liberação de crédito fora dos períodos ideais e em áreas com restrições.

Além disso, o novo Plano Safra permite o financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito.

Também será possível financiar a produção de sementes e mudas de essências florestais, além de insumos voltados para a proteção do solo durante o período de entressafra.

Outra inovação anunciada pela pasta é a flexibilização das condições para renegociação de dívidas, oferecendo mais opções para os produtores que enfrentaram dificuldades em safras passadas e necessitam reorganizar seus passivos para retomar o fluxo produtivo.

Acesso ampliado ao Funcafé

Uma das novidades destacadas é a ampliação do acesso ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), agora disponível para beneficiários do Pronaf e do Pronamp, mesmo para aqueles que já possuem contratos ativos.

O governo também estabeleceu condições diferenciadas para produtores que adotarem práticas sustentáveis. Além de juros reduzidos, o Plano Safra 2025/26 contempla crédito para a produção de mudas, reflorestamento e culturas de cobertura, com o objetivo de preservar o solo entre uma safra e outra.

Em termos de incentivos, o governo prorrogou até junho de 2026 o desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros para operações de crédito rural de custeio.