Plano Safra 24/25: lançamento e o que se sabe até agora

Principal plataforma de crédito agrícola subsidiado do país, o Plano Safra 2024/25 é ansiosamente aguardado pelo agronegócio nacional. Previsto para ser lançado nesta quarta-feira, 3, o montante a ser liberado deve atingir R$ 475,50 bilhões, conforme anunciado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e confirmado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

De acordo com Teixeira, o lançamento será realizado em duas fases: às 10h da manhã, será anunciado o Plano para a agricultura familiar, enquanto o Plano Safra 2024/25 para o empresariado será divulgado às 15h, no Palácio do Planalto.

O setor de agricultura empresarial receberá R$ 400,58 bilhões em crédito, com R$ 293,88 bilhões destinados ao custeio e comercialização e R$ 106,7 bilhões para investimentos. Já a agricultura familiar contará com R$ 74,98 bilhões em crédito para apoiar suas atividades.

Plano Safra 24/25: juros e seguro rural

Segundo divulgado, o custo com equalização de juros do Plano Safra terá um aumento de 23%, totalizando R$ 16,7 bilhões. Para a agricultura empresarial, o Tesouro Nacional destinará R$ 6,3 bilhões para equalização de juros, em comparação aos R$ 5,1 bilhões da safra atual. Já para a agricultura familiar, o investimento será de R$ 10,4 bilhões, ante R$ 8,5 bilhões liberados no ano passado.

A bancada do agronegócio na Câmara dos Deputados espera um montante de R$ 20 bilhões para a equalização de juros, além da destinação de R$ 2,5 bilhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).