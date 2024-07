Mapa divulga lista de marcas de café impróprias para consumo; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou na última sexta-feira, 28, uma lista de marcas e lotes de café torrado considerados impróprios para consumo, conforme análise realizada pelo Departamento de Inspeção da pasta.

Segundo informações do governo, os produtos foram desclassificados após a detecção de matérias estranhas e impurezas em níveis superiores aos permitidos pela Portaria nº 570. De acordo com essa legislação, matérias estranhas incluem grãos ou sementes de outras espécies vegetais, além de areia, pedras, torrões e outras sujeiras, enquanto impurezas referem-se a cascas, paus e outros detritos provenientes do próprio pé de café.

Como resultado da análise, os produtos identificados como impróprios deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis — a ação faz parte da Operação Valoriza, que ocorreu entre os dias 18 e 28 de março de 2024, durante a qual 168 amostras de café foram coletadas em todo o país para fiscalização.

De acordo com o Mapa, os consumidores que adquiriram esses produtos devem cessar imediatamente seu consumo e têm o direito de solicitar sua substituição conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.