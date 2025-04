Trump critica China por interromper compras da Boeing em razão da guerra tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China nesta quinta-feira, 24, após vários clientes do país asiático terem suspendido as compras de aeronaves da empresa americana Boeing por conta da guerra tarifária entre as duas potências, iniciada pelo próprio republicano.

"A Boeing deveria castigar a China por não aceitar os aviões impecavelmente acabados que a China prometeu comprar", escreveu Trump em uma mensagem postada em sua rede social própria, a Truth Social.

Para o republicano, este "é apenas um pequeno exemplo do que a China tem feito aos EUA há anos", disse o presidente, que denuncia supostas práticas comerciais desleais de Pequim para justificar sua política tarifária.

Na mesma mensagem, Trump enfatizou que o tráfico de fentanil continua a fluir para os Estados Unidos "a partir da China, passando pelo México e Canadá, matando centenas de milhares de pessoas", outro motivo pelo qual decidiu impor tarifas ao gigante asiático.

A Boeing anunciou na quarta-feira que planeja "redirecionar" suas aeronaves para atingir uma "demanda estável" depois de confirmar que muitos de seus clientes na China "indicaram que não aceitarão entregas" devido às tarifas.

A empresa tem cerca de 50 entregas planejadas para a China este ano, e as aeronaves que têm em estoque para entrega no país asiático representam 10% do total.

Desde que Trump intensificou a guerra comercial no início de abril, os Estados Unidos impuseram tarifas de até 145% sobre produtos chineses, enquanto o gigante asiático respondeu com taxas de até 125% sobre produtos americanos.

No entanto, o republicano declarou na quarta-feira que seu governo mantém contatos "ativos" e "diários" com Pequim em busca de um acordo comercial.