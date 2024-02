Espada-de-são-jorge: o que é e como cuidar da planta

Para quem busca por plantas que transformem o ambiente e também tenham significado, a espada-de-são-jorge pode ser uma ótima opção. Conhecida por ser um filtro de proteção contra o mal-olhado, suas folhagens chamam a atenção por terem diferentes tons de verde e uma estrutura muito resistente.

Seja para atrair boas energias ou contar com uma planta de baixa manutenção, a espada-de-são-jorge já é muito bem quista pelos brasileiros, sendo facilmente encontrada já formada ou em mudas. Te contaremos aqui, neste artigo, quais são os cuidados com a espada-de-são-jorge, dicas para plantá-la e ter uma planta saudável com muitos anos de vida.

O que é a espada-de-são-jorge?

A espada-de-são-jorge é uma planta da família das herbáceas e possui características que, só de bater o olho, é possível identificá-la. Sua folhagem é comprida, cresce para cima e é pontiaguda. A cor também chama a atenção: é uma mescla de verde-escuro e verde-claro, sendo um vegetal forte, com folhas bem estruturadas.

É possível encontrar a Espada-de-são-jorge em diferentes climas e ambientes, pois é muito adaptável, e consegue suportar tanto altas temperaturas, como também o excesso e falta de água.

É o tipo de planta perfeita para se ter em casa e ser utilizada no paisagismo, não só pela sua durabilidade e adaptabilidade, mas, principalmente, pelo seu significado místico.

A Espada-de-são-jorge, na história, sempre foi considerada como um escudo contra energias negativas, inclusive, muito indicada para se ter na entrada de casas, com o objetivo de filtrar e não deixar entrar aquilo que não é bem-vindo.

Mais do que isso, ela também é sinônimo de prosperidade e proteção, além de ser muito bonita, trazendo alegria ao ambiente.

Qual a origem da planta?

A planta, que é originária da África, já conquistou o mundo inteiro. Com relação ao seu nome, é uma homenagem ao São Jorge da Capadócia, um santo guerreiro. A espada-de-são-jorge vem do formato da planta, sendo referência a espada do santo.

Espada de São Jorge

Como plantar espada-de-são-jorge?

Para plantar a espada-de-são-jorge você só precisa de uma muda e alguns utensílios, veja o passo a passo:

Escolha um vaso fundo e comece colocando uma camada de argila expandida dentro dele;

Para evitar que a terra suje a argila expandida, cubra com um manto de bidim ou outro tecido poroso que seja sintético;

Cubra ⅓ do vaso com areia e adicione o composto orgânico da sua preferência, como o húmus;

Coloque a muda no centro do vaso e preencha com terra;

Finalize o vaso usando casca de pinus, para controlar a umidade da planta.

Como cuidar?

Como dissemos, os cuidados com a Espada-de-são-jorge são muito simples, por se tratar de uma planta resistente. Isso faz com que seja considerada uma planta de baixa manutenção. Mesmo assim, confira algumas informações para ter uma espada-de-são-jorge saudável no seu ambiente:

Depois de plantada, a adubação da espada-de-são-jorge pode ser feita anualmente. Dê preferência para fazer a troca do adubo em dias com temperaturas mais amenas;

Escolha por um local que a espada-de-são-jorge receba luz, mas também tenha sombra, evitando a luz direta do sol. Em ambiente sem janelas ela pode, inclusive, se beneficiar das próprias lâmpadas do local como iluminação;

A rega da espada-de-são-jorge pode ser feita uma vez por semana em dias mais quentes, e a cada 10 dias no inverno;

Não abuse da água. A regagem em excesso pode afogar a raiz e matar a planta. Confira se a terra fica úmida, mas nunca encharcada.

