Nutrien abre vagas para jovens agrônomos em 4 estados

A Nutrien Soluções Agrícolas, uma das maiores plataformas mundiais de soluções agrícolas, acaba de lançar um programa voltado ao desenvolvimento profissional de jovens talentos. A multinacional abriu 18 vagas para jovens recém-formados em agronomia ou que estejam cursando o último ano da faculdade, de acordo com informações antecipadas à EXAME. As inscrições, que vão até o dia 24 de maio, deve ser feita pelo site 99 jobs. As oportunidades são para unidades da empresa localizadas em diversas cidades de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

“O programa pretende chamar a atenção da geração Z e atrair novos talentos para o campo”, diz Samilla Candida, gerente de desenvolvimento de mercado da Nutrien.

Com operações nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e na América Latina, a multinacional deve cerca de 600 milhões de reais neste ano para expandir as operações no Brasil – parte dos recursos deverá ser direcionada a quatro unidades de fabricação de adubo.

No ano passado, a empresa adquiriu as redes de varejo de insumos agrícolas Terra Nova, de Minas Gerais, e a Bio Rural, do Mato Grosso do Sul. O resultado financeiro tem crescido no país: o faturamento aumentou de 1,8 bilhão de reais em 2020 para algo ao redor de 3 bilhões de reais em 2021.

Mundialmente, a Nutrien também tem registrado números positivos. No passado, o lucro chegou a 3,2 bilhões de dólares, um recorde. Trata-se de uma alta de 563% em relação ao exercício anterior.

