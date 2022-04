Dez coisas importantes da Agrishow 2022, maior feira de agro do Brasil

Além de servir como vitrine de lançamentos — nacionais e internacionais — de tratores gigantes, colheitadeiras que custam R$ 4 milhões e de palco para o fechamento de acordos entre grandes empresas, a Agrishow 2022 deve entrar para a história com uma série de recordes, entre eles de faturamento e público. A seis meses das eleições, a feira, realizada em Ribeirão Preto (SP), também serviu como palanque para presidenciáveis e candidatos ao governo do estado de São Paulo. Veja a seguir:

1. Máquina de R$ 4 milhões

A Case IH, uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos para o campo, lançou a colheitadeira Axial-Flow Série 250, um das máquinas mais tecnológicas da feira. Com 16 sensores e um sistema de inteligência artificial controla automaticamente mais de 80% das operações, a inovação custa em média R$ 4 milhões, segundo o fabricante.

2. Trator gigante

A John Deere apresentou o trator 9r, considerado um dos maiores do mundo, com mais de 3,6 metros de altura e 4 metros de largura — a supermáquina pesa 21 toneladas e um sistema embutido de telemetria. A empresa não revela o valor do equipamento, mas os preços em geral não saem por menos de R$ 1 milhão.

3. Recorde de vendas

Depois de dois anos sem ser realizada, em razão da pandemia, a Agrishow 2022 deve superar as vendas de 2019, quando foram movimentados R$ 2,9 milhões nos cinco dias do evento. O empresário Maurílio Biagi Filho, presidente de honra da Agrishow, acredita que neste ano a feira deve gerar o dobro do volume de vendas registrado na última edição.

4. E recorde de público

O trânsito para entrar e sair da feira não deixa dúvidas: a Agrishow está próxima de cumprir a expectativa de atingir um público superior a 150 mil pessoas, segundo os organizadores do evento.

5. Bolsonaro

A abertura do evento, na segunda, dia 25, coube ao presidente Jair Bolsonaro, que compareceu ao evento acompanhado dos ministros Joaquim Leite, e Marcos Montes, da Agricultura. Na quinta, dia 28, Leite voltou ao evento, dessa vez para participar de uma coletiva de imprensa. A seis meses das eleições, a Agrishow, maior evento do agro do país, também serviu de palanque para pré-candidatos à Presidência da República e ao governo do estado de São Paulo.

6. Doria e Tarcísio

João Doria (PSDB) também passou pela Agrishow. O pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes posou para fotos no pavilhão da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, com um dos melhores equipamentos de ar-condicionado do evento, além de reunir os jornalistas para uma coletiva, enquanto Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, percorreu a feira acenando para simpatizantes e posando para fotos.

7. Parcerias

A TIM assinou um acordo com a Agropalma, considerada uma das maiores produtoras de óleo de palma sustentável da América Latina, para levar mais conectividade ao campo. A operadora vai proporcionar cobertura 4G inicialmente para uma das principais fazendas da empresa no país, em Tailândia, no Pará — a propriedade rural tem 107 mil hectares, sendo 39 mil hectares de cultivo de palmeiras.

8. Mais milho

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as empresas Corteva Agriscience, Valtra e Yara Brasil lançaram o Programa Milho+ SP, que tem por objetivo ampliar a produção do grão de 7,7 milhões de toneladas para 11 milhões de toneladas. A ideia é impactar 100 mil produtores rurais paulistas por meio de treinamento e a utilização de novas tecnologias.

9. Startups

Algumas das agtechs mais inovadoras do país foram selecionadas para participar do Prêmio Agrishow de Startups, que reuniu 11 empresas inovadoras do agro. A Traive, fintech de crédito agrícola, foi uma das premiadas.

10. Mulheres do agro

Um grupo de 16 produtoras rurais criou uma comissão, a Semeadoras do Agro, para discutir temas como empreendedorismo no campo, linhas de crédito rural voltadas para mulheres, novas técnicas de plantio e de pecuária e diversidade, entre outros tópicos.

