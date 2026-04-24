Mistura de etanol na gasolina deve subir para 32% a partir de maio, diz ministro

O governo federal deve elevar a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% (E32), caso a proposta seja aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) na reunião prevista para maio.

O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante a abertura da safra mineira de açúcar e etanol, em Uberaba (MG).

A decisão será submetida ao CNPE no início do próximo mês e, se aprovada, terá caráter temporário, com vigência inicial de 180 dias, prorrogáveis.

Composto por 17 ministérios, além do presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o colegiado é presidido pelo ministro de Minas e Energia.

A medida tem potencial de reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês. Segundo Silveira, o volume é suficiente para zerar a dependência externa da importação de combustível e colocar o Brasil, pela primeira vez, em condição de autossuficiência.

A iniciativa também busca reforçar a chamada soberania energética diante de um cenário internacional considerado adverso pela pasta.

“Vamos submeter ao CNPE o E32, elevando o teor de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, percentual que já teve os testes aprovados quando adotamos o E30. É uma nova economia gerando emprego e renda", afirmou o ministro.

A proposta se apoia em testes técnicos realizados anteriormente, quando o país avançou para o E30, que comprovaram a viabilidade da ampliação sem impactos aos veículos.

Segundo o ministério, o aumento da mistura também melhora a logística do setor de combustíveis. Ao reduzir a necessidade de importação, parte da infraestrutura hoje dedicada à gasolina poderá ser redirecionada para outros produtos, como o diesel, ampliando a eficiência do abastecimento.

Além disso, o governo aposta no impacto econômico da medida. A safra mineira de açúcar e etanol deve atingir 83,3 milhões de toneladas, alta de 11,6%, enquanto a produção nacional de etanol deve crescer em cerca de 4 bilhões de litros neste ano.

"É a revolução energética que o presidente Lula se comprometeu a fazer com o Brasil e está entregando com louvor, revigorando a economia nacional. E nós nos tornaremos autossuficientes em gasolina. Absurdamente, o governo anterior vendeu refinarias. No momento de guerra como esse, a gente vê a importância da segurança do suprimento”, disse.

Medida amplia política iniciada com o E30 em 2025

A possível adoção do E32 dá continuidade a uma estratégia iniciada em 2025, quando o governo elevou a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%. Na ocasião, a decisão também passou pelo CNPE e contou com apoio majoritário dentro do governo, apesar de resistências pontuais da Petrobras.

A mudança foi viabilizada pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, que permite elevar a mistura de etanol para até 35% e a de biodiesel no diesel para até 25%. O marco legal abriu espaço para uma política gradual de ampliação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira.

Na época, estudos técnicos indicavam que o E30 poderia reduzir o preço da gasolina em até R$ 0,13 por litro, com efeitos indiretos sobre a inflação, especialmente de alimentos, devido à forte dependência do transporte rodoviário no país.

A ampliação da mistura também dialoga com a política de preços da Petrobras. Com menor necessidade de importação, há expectativa de redução da exposição ao Preço de Paridade de Importação (PPI), modelo que vincula os preços domésticos ao mercado internacional.