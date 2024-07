Safra 2024/25: produção de soja brasileira deve atingir 169 milhões de toneladas, estima USDA

O Brasil deve produzir 169 milhões de toneladas de soja na safra 2024/25, estima o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado nesta sexta-feira, 12, o órgão de agricultura norte-americano manteve a projeção nesta temporada.

Para a temporada 2023/24, o USDA também manteve em 153 milhões de toneladas a estimativa da produção nacional da oleaginosa em virtude das recentes inundações que atingiram o Rio Grande do Sul – o estado é um dos principais produtores de soja do Brasil.

Soja 2023/24

Na quinta-feira, 11, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou sua projeção para a safra 2023/24 de soja do Brasil. A produção estimada para a oleaginosa é de 147,34 milhões de toneladas. Se confirmado, o montante será 4,7% menor em relação ao ciclo anterior. Destaque para o Mato Grosso, maior produtor nacional, que deve colher 39,34 milhões de toneladas.

A projeção da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) é de que o país colha 152,5 milhões de toneladas em 2024, uma redução de 7,8 milhões de toneladas em comparação com o recorde de 160,3 milhões de toneladas da temporada anterior.

Milho 2024/25

O USDA projeta que a safra 2024/25 brasileira de milho em 127 milhões de toneladas. No ciclo 2023/24, a estimativa é de 122 milhões de toneladas. Para o grão do Brasil, a projeção da Conab é de 115,86 milhões de toneladas, considerando todas as safras, o que representa uma queda de 12,2% em relação à temporada 2022/23.

Segundo o órgão, as condições climáticas favoráveis têm beneficiado a maioria das lavouras em estágio de desenvolvimento vegetativo e fase reprodutiva.

A área total cultivada no Brasil, incluindo os produtos analisados, aumentou 1,5%, o que equivale a 1,21 milhão de hectares a mais em relação à safra passada. Os maiores acréscimos foram observados na soja, com um aumento de 1,94 milhão de hectares, seguido por gergelim, algodão, sorgo, feijão e arroz. Por outro lado, a área plantada com milho deve apresentar uma queda de 1,41 milhão de hectares, acompanhada por trigo e outras culturas de inverno.