Mapa divulga nova lista com marcas de café impróprias para consumo; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta sexta-feira, 2, uma nova lista de marcas e lotes de café torrado considerados impróprios para consumo, segundo análise realizada pelo Departamento de Inspeção da pasta.

De acordo com o Mapa, os consumidores que tenham adquirido esses produtos devem interromper seu consumo e solicitar a substituição, seguindo as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, se encontrarem alguma dessas marcas à venda, o Ministério solicita que comuniquem imediatamente por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome do estabelecimento e o endereço onde o produto foi adquirido.

Em julho, o Mapa já havia divulgado uma lista com produtos que foram desclassificados após a detecção de matérias estranhas e impurezas em níveis superiores aos permitidos pela Portaria nº 570.

Segundo essa legislação, matérias estranhas incluem grãos ou sementes de outras espécies vegetais, além de areia, pedras, torrões e outras sujeiras, enquanto impurezas referem-se a cascas, paus e outros detritos provenientes do próprio pé de café.

Veja quais marcas e lotes não devem ser consumidos: