Ele quase ficou sem-teto após fracassos — agora, lidera um negócio de US$ 150 mi por ano

Em 2018, o empreendedor Jared Kugel estava à beira da falência e prestes a perder a própria casa. Após fracassar com três ideias de startup, sobrevivendo à base de “biscoitos e geleia”, como descreve, sua única opção era fazer dar certo. Em cinco anos, ele não só conseguiu como transformou seu negócio, a Tire Agent, em uma operação de e-commerce que hoje fatura mais de US$ 150 milhões anuais.

A história de Kugel mostra, em detalhes, como capacidade de adaptação, gestão de recursos escassos e decisões estratégicas financeiras podem ser cruciais na escalada de um negócio.

Ele não apenas encontrou um modelo de negócio viável, mas soube aplicar princípios fundamentais das finanças corporativas, da captação de investimento à escalabilidade, da otimização de custos ao posicionamento de mercado. As informações foram retiradas da Inc.

O ponto de virada: gestão de risco e captação estratégica

A virada começou quando um grupo de investidores-anjo, sensível à situação crítica de Kugel, organizou uma nova rodada de pré-seed, levantando US$ 750 mil. Com capital em mãos, ele apostou em um novo mercado: proteção contra danos nas estradas (road hazard protection).

A mudança trouxe resultados iniciais mais promissores. Fechou uma parceria estratégica com a Allstate e atraiu o interesse de mais de 100 revendedores. Mas o crescimento era lento, ainda dependente de terceiros, o modelo B2B2C (empresa-varejista-cliente) limitava o alcance.

Foi então que Kugel realizou o último e mais decisivo movimento: criou a Tire Agent, um e-commerce direto ao consumidor para venda de pneus e rodas.

Escalabilidade e estratégia de diferenciação

Nos três primeiros meses, a Tire Agent vendeu US$ 18 mil, depois US$ 90 mil e, em seguida, US$ 120 mil. A escalada rápida convenceu os investidores a ampliar o aporte, permitindo que Kugel estruturasse o modelo.

Ele então adicionou elementos-chave de diferenciação: preço competitivo, frete gratuito com entrega no mesmo ou no dia seguinte e uma vasta rede de parceiros para instalação. A combinação foi o que ele chama de "molho secreto" da operação, uma oferta que resolve dores reais do consumidor com eficiência logística.

Desde 2020, a Tire Agent já vendeu mais de 2 milhões de pneus, com preços variando entre US$ 40 e US$ 800. O crescimento de 563% nos últimos cinco anos colocou a empresa na lista da Inc. 5000 por três anos consecutivos (2023, 2024 e 2025).

“Se amanhã você for a mesma empresa que é hoje, vai fracassar”

A frase é de Kugel. E resume a mentalidade que deve guiar profissionais que atuam na gestão financeira corporativa em um cenário de constantes mudanças. Estar atento ao comportamento do consumidor, às tendências de mercado e à eficiência da própria operação não é apenas uma vantagem — é uma exigência de sobrevivência.

Hoje, com a empresa consolidada, Kugel não esquece de onde veio: de más ideias, do fracasso, da ausência de recursos e da iminência da falência. E exatamente por isso, sua visão financeira é mais afiada, estratégica e voltada para resultados reais.

