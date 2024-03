Lula tenta quebrar resistências no agro com relação mais próxima, obras do PAC e mais verbas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma série de iniciativas, nos próximos meses, para tentar vencer resistências entre integrantes do agronegócio, um dos setores mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seu principal adversário. No plano desenhado pelo Palácio do Planalto, estão previstos encontros com empresários na Granja do Torto, com direito a churrasco, lançamento de obras, mais crédito e viagens a locais onde a produção agrícola tem peso expressivo na economia.

Ao mesmo tempo que já fez críticas a setores mais refratários à gestão petista, caso do agro, Lula já manifestou também preocupação com a distância em relação a esses grupos. Em mais de uma ocasião, cobrou uma comunicação mais efetiva junto aos evangélicos, por exemplo, segmento que tem mais rejeição ao atual governo do que a média geral, de acordo com pesquisas de opinião.

No eixo de atração voltado aos produtores rurais, a ideia é que o presidente passe por estados como Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul para lançamentos e acompanhamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento. O pacote foi chamado por Lula de PAC para o Agro.

Obstáculos e desgastes

No último ano, o presidente passou por momentos de tensão com o agronegócio, apesar das medidas apresentadas pela gestão, como um Plano Safra de R$ 440 bilhões e uma linha de financiamento em dólar para o Crédito Rural de R$ 4 bilhões.

Um dos pontos de desgaste aconteceu em junho, quando o presidente afirmou que o agronegócio tem um “problema ideológico” com o governo. A declaração causou uma reação da bancada ruralista. Em dezembro, um novo ponto de tensão surgiu ao longo da discussão do marco temporal das terras indígenas no Congresso, quando Lula comparou parlamentares ligados ao setor do agronegócio a “raposas cuidando do galinheiro”. A presença do deputado Pedro Lupion (PP-PR), líder da bancada ruralista, na manifestação a favor de Bolsonaro há dez dias dá o tom das dificuldades que ainda persistem no Parlamento.

Em outubro, Lula havia vetado o marco temporal, que estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas que estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O Congresso derrubou o veto em dezembro, mas o presidente permitiu que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se licenciasse do cargo e reassumisse o seu mandato de senador para votar pela derrubada, numa sinalização ao setor.

Fávaro tem atuado ao longo da gestão para aproximar Lula do grupo. Ainda no ano passado, o ministro organizou reuniões do presidente com empresários no Palácio do Planalto.

Em novembro, Lula recebeu a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove); a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), voltada ao mercado de carne bovina; e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), direcionada para a produção de frangos e suínos, além de alguns dos maiores pecuaristas brasileiros. Há também na ofensiva um olhar econômico: no ano passado, enquanto o PIB do país cresceu 2,9%, o salto do agronegócio foi de 15,1%, segundo dados divulgados pelo IBGE na semana passada.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, que mantinha boa relação com o governo Bolsonaro e acompanhou o ex-presidente em viagem à Rússia em fevereiro de 2022, elogia a atuação de Fávaro e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também tem pontes com o setor.

— A gente produz alimento, e alimento não tem partido nem ideologia. O mais importante é que ele (Lula) tem um ministro como o Fávaro, que entende e conhece. No setor, tem gente que votou no Lula e outros que votaram no Bolsonaro. O Alckmin também conhece o setor, tem intimidade. Está tocando iniciativas muito importantes, que estão nos dando competitividade.

Na terça-feira, em uma reunião no Palácio do Planalto, Fávaro ouviu de Lula um pedido: que as agendas com o agro sejam retomadas, mas que agora passem a ser realizadas na Granja do Torto. O presidente pediu até um “churrasquinho” para ajudar na aproximação com os agricultores — Fávaro será o responsável pela churrasqueira.

Os primeiros encontros devem ser com setores de fruta, café e algodão, que já solicitaram audiência com o presidente, segundo Fávaro. O gabinete presidencial trabalha agora nas datas para a realização dessas reuniões.

Além disso, o governo federal prepara um plano de socorro para o agronegócio, que deve ser lançado ainda este mês. As discussões envolvem o Ministério da Fazenda e o BNDES, além da pasta comandada por Fávaro.

A ideia é que o projeto seja destinado aos setores que tiveram problemas relacionados, por exemplo, a fatores climáticos e falta de renda. É o caso das plantações de milho e soja, com dificuldades pelo clima. Ainda não há detalhes sobre as medidas que serão anunciadas, mas o governo começou a identificar os grupos que precisam do suporte.

Outros setores na mira

Em diferentes frentes de atuação, o governo vem tentando se aproximar ainda de outros segmentos mais resistentes. No caso dos evangélicos, Lula cobrou no fim do ano passado uma mudança de postura dos aliados — a declaração foi feita em um evento do PT.

— Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Ou será que temos que aprender com o povo como é que se fala com eles? Como é que a gente chega aos evangélicos? — questionou o petista.

Na semana passada, o Palácio do Planalto deu aval ao avanço de uma Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária das igrejas. Ainda que represente perda de arrecadação, o governo avalia que fazer oposição ao texto traria desgaste e fortaleceria o discurso dos grupos religiosos mais alinhados ao bolsonarismo.

Também no intuito de amenizar resistências, o governo apresentou nesta segunda-feira um projeto de lei para regular a atuação de motoristas de aplicativos, como o Uber. O texto estabelece, por exemplo, piso de remuneração e contribuição previdenciária. Ainda ficaram de fora entregadores e motociclistas, caso do iFood, por falta de acordo com as empresas que operam os serviços.