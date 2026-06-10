EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Agro vê fundo garantidor como saída para ampliar crédito e renegociar dívidas

Emenda da senadora Tereza Cristina cria o FGAGRO, mecanismo inspirado nos fundos garantidores dos bancos

Senadora Tereza Cristina (PP-MS): A proposta, chamada de FGAGRO, ainda não tem um modelo definitivo, mas a ideia é criar uma estrutura capaz de compartilhar riscos e ampliar a segurança das operações de crédito rural.  (Pedro França/Agência Senado)

Senadora Tereza Cristina (PP-MS): A proposta, chamada de FGAGRO, ainda não tem um modelo definitivo, mas a ideia é criar uma estrutura capaz de compartilhar riscos e ampliar a segurança das operações de crédito rural.  (Pedro França/Agência Senado)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10h41.

A criação de um fundo garantidor para o agronegócio é uma das apostas da senadora Tereza Cristina (PP-MS) para enfrentar um dos principais entraves ao crédito rural no Brasil, a dificuldade dos produtores em oferecer garantias às instituições financeiras.

A proposta foi apresentada pela parlamentar como emenda ao Projeto de Lei 5.122/2023, que deve ser analisado pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira, 10.

A avaliação da senadora é de que a falta de garantias se tornou um gargalo crescente para o financiamento da atividade agropecuária. Mesmo produtores com capacidade operacional e patrimônio produtivo encontram dificuldades para acessar novos recursos.

“Esse fundo garantidor vai funcionar como funciona o fundo garantidor dos bancos. Quando acontece algum problema, existe uma estrutura para ressarcir quem teve prejuízo. No agro, o que estamos chamando de FGAGRO teria participação do governo, dos bancos privados e dos próprios agricultores”, disse Tereza Cristina em entrevista à EXAME.

O PL é uma das alternativas do setor para diminuir a inadimplência no setor. Em 2025, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio cresceram 56,4%, atingindo

A proposta, chamada de FGAGRO, ainda não tem um modelo definitivo, mas a ideia é criar uma estrutura capaz de compartilhar riscos e ampliar a segurança das operações de crédito rural.

“Hoje um dos grandes problemas é a garantia. O produtor quer plantar. Às vezes ele tem as máquinas, consegue se organizar para levantar recursos para o custeio, mas não tem garantias suficientes para apresentar. E, numa situação dessas, quem vai emprestar dinheiro para quem não tem garantia?”, afirmou..

O que é o PL das dívidas rurais

A discussão sobre o fundo garantidor ocorre durante a tramitação do PL 5.122/2023, proposta que cria uma linha especial de financiamento para produtores rurais quitarem dívidas acumuladas nos últimos anos.

O texto, apresentado pelo deputado Domingos Neto (PSD-CE) e relatado no Senado por Renan Calheiros (MDB-AL), permite a renegociação de débitos ligados ao crédito rural, empréstimos bancários e Cédulas de Produto Rural (CPRs) contratados até 31 de dezembro de 2025.

As dívidas poderão ser recalculadas sem multa, juros de mora ou outras penalidades por inadimplência.

O texto estabelece taxas diferenciadas conforme o perfil do produtor: 3,5% ao ano para agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e demais pequenos produtores; 5,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e demais médios produtores; e 7,5% ao ano para os demais produtores rurais.

A expectativa da senadora é de que o projeto avance no Senado e permita a continuidade das negociações em torno do fundo garantidor durante a tramitação legislativa, mesmo em um calendário mais apertado por conta das eleições.

“Eu acho que o projeto tem condições de avançar. Ele veio da Câmara, passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora precisa ir ao Plenário. Depois volta para a Câmara. Espero que o governo tenha bom senso e negocie uma saída melhor. O ótimo é inimigo do bom, mas como está não pode ficar”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Tereza CristinaSenadoRecuperação Judicial

Mais de EXAME Agro

Exclusivo: Com R$ 10 milhões, Gustavo Tubarão transforma influência em negócio no campo

Quase 3 em cada 10 cafés do Brasil passam por cooperativas de Minas Gerais

Mistura de etanol em 32% na gasolina será debatida em 15 dias, diz ministro

Canadá suspende importação de gado do Texas após avanço de praga nos EUA

Mais na Exame

Tecnologia

Google leva IA do DeepMind ao Palmeiras para prever jogadas

Future of Money

Mynt, do BTG, lança programa VIP com desconto progressivo

Um conteúdo SBT NEWS

Justiça manda Democracia Cristã suspender a expulsão de Aldo Rebelo

Mundo

Netanyahu disputará reeleição em Israel apesar das dúvidas de Trump