Mais um passo da JBS nos EUA: US$ 100 milhões em nova fábrica

A JBS (JBSS32) fechou um acordo para a compra de uma unidade de produção em Ankeny, no estado de Iowa. A nova planta será transformada na maior fábrica de bacon e linguiças prontas para consumo do portfólio da companhia nos Estados Unidos. O investimento total da JBS no país em 2025 já soma US$ 835 milhões.

A fábrica, com 17.300 m², está prevista para iniciar operações em meados de 2026, criando cerca de 400 novos postos de trabalho. A unidade, que anteriormente processava outros alimentos para a rede de supermercados Hy-Vee, contará com US$ 100 milhões em investimentos.

Essa expansão da JBS nos Estados Unidos acontece após sua dupla listagem, como parte da estratégia de diversificação internacional da empresa, que agora está presente tanto na bolsa americana quanto na brasileira. O objetivo dessa listagem é desbloquear valor para a companhia, ajustando sua estrutura de capital ao perfil global da JBS, além de ampliar sua capacidade de investimento.

“O anúncio de hoje está alinhado com nossa estratégia de longo prazo de oferecer mais produtos alimentícios prontos e com maior valor agregado para atender às necessidades de nossos clientes e consumidores”, afirmou CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho.

O projeto se soma a outro grande investimento já anunciado pela empresa. Em maio, a JBS USA anunciou a intenção de construir uma moderna fábrica de linguiças frescas em Perry, também em Iowa, com um investimento de US$ 135 milhões.

Os dois projetos fazem parte de um plano maior de expansão da JBS nos Estados Unidos, que inclui US$ 200 milhões destinados à modernização das unidades de carne bovina em Cactus (Texas) e Greeley (Colorado), além de US$ 400 milhões para uma nova planta de alimentos preparados da Pilgrim’s no Condado de Walker, no estado da Geórgia.

A unidade de linguiças frescas em Perry fornecerá a matéria-prima para a fábrica de Ankeny, permitindo que a JBS produza linguiças totalmente cozidas e bacon, atendendo à crescente demanda por esses produtos no país.

“A instalação em Ankeny não só expandirá nossos negócios de alimentos preparados nos EUA, como também se beneficiará das sinergias e do fornecimento estratégico de produtos de nossas outras plantas na região”, disse Rick Foster, head de Alimentos Preparados da JBS USA.