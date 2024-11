Indústria e centro tecnológico: os planos da Bahia para se tornar a nova fronteira do agro nacional

SALVADOR* — A Bahia será uma grande fronteira agrícola do Brasil nos próximos anos, diz à EXAME o secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) do estado, Wallison Tum. "A Bahia é o estado com maior potencial de crescimento do agronegócio brasileiro, já que tem clima, recursos hídricos em abundância, além de terras e áreas a serem exploradas e cultivadas", afirma Tum.

De acordo com o secretário, entre os planos do governo estadual está a instalação de uma indústria de processamento de suco de laranja, que deve iniciar operações na Bahia em 2025, conforme revelado com exclusividade à EXAME.

O estado prepara um pacote de incentivos fiscais para atrair empresas processadoras de suco de laranja que atualmente compram a fruta de agricultores baianos, além de ampliar parcerias com entidades como a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e o Sebrae Bahia, para qualificar e profissionalizar o produtor.

Sem citar o nome da empresa, Tum aponta que a unidade disputava a localização com o Mato Grosso, mas a Bahia saiu vitoriosa. “É um grupo já consolidado, com um protocolo assinado. Será uma indústria de grande importância para o estado”, afirma.

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a área destinada à colheita de laranja na Bahia atingiu 49,3 mil hectares no ano passado, praticamente estável em relação ao ano anterior.

De 2021 a 2023 a produção baiana saltou de 573 mil toneladas para 610 mil toneladas, um crescimento de 6,5%. Ainda é pouco: É nos estados de São Paulo e Minas Gerais que se concentram 74,6% da produção de laranja no Brasil, região conhecida como 'cinturão citrícola'.

O governo estadual também deve aumentar os investimentos para o Prodeagro e o Fundeagro, os dois principais programas voltados ao desenvolvimento do setor algodoeiro na Bahia.

O Prodeagro deve receber R$ 60 milhões em 2025, enquanto o Fundeagro terá R$ 28 milhões, representando um aumento de 50% e 47%, respectivamente, em relação a 2024. Para este ano, o governo estadual destinou R$ 77,7 bilhões ao Plano Safra 2023/2024.

"As pessoas estão saindo dos grandes centros, estão vindo para o interior, porque o agro está gerando emprego e renda. O agro está oferecendo oportunidade de trabalho e qualidade de vida no interior do estado. A Bahia está recebendo produtores do Brasil inteiro", afirma Tum.

Agro baiano

O agro na Bahia tem uma longa trajetória. No oeste do estado, especialmente em Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, concentram-se as produções de algodão, soja e milho.

A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, com uma área plantada de 345.431 hectares — Mato Grosso lidera a produção nacional, com 70% do total de pluma. Em Ilhéus, no litoral sul, destacam-se as plantações de cacau.

No oeste baiano, a cidade de São Desidério ocupa o segundo lugar no ranking nacional, com uma produção agrícola avaliada em R$ 7,7 bilhões, especialmente de grãos. Formosa do Rio Preto está em sétimo, com R$ 5,7 bilhões. Entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio brasileiro, sete estão na Bahia, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O potencial agrícola da Bahia foi destacado pela Embrapa em 2019, quando o órgão anunciou que o estado integraria o território conhecido como Sealba, uma área que abrange partes de Sergipe, Alagoas e Bahia.

O termo Sealba é um acrônimo das iniciais desses três estados, representando uma região de 171 municípios com condições favoráveis de solo e clima para a produção agrícola, principalmente de grãos. Desses municípios, 69 estão em Sergipe, 74 em Alagoas e 28 no nordeste da Bahia.

A área é comparada a um "novo Matopiba", região formada pelo estado do Tocantins e partes de Maranhão, Piauí e do oeste da Bahia, que passou por uma forte expansão agrícola a partir da segunda metade dos anos 1980, especialmente no cultivo de grãos.

O critério principal para delimitar a região foi a ocorrência histórica de chuvas de maneira recorrente com volumes iguais ou superiores a 450 mm entre abril e setembro, condição que possibilita o cultivo de grãos e citros, com destaque para a produção de laranjas nas cidades baianas de Porto Real e Esplanada.

Para Humberto Miranda, presidente da Faeb, a localização do estado é um grande diferencial para impulsionar o agro. "Temos Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Somos um estado que, apesar de estar no semiárido, nós temos um potencial hídrico fantástico e temos a maior área que corta o Rio São Francisco no Brasil. E por último, nós temos gente", diz Miranda à EXAME.

O agronegócio baiano representa 21,1% do Produto Interno Bruto (PIB), 53,4% do total das exportações e cerca de um terço dos empregos gerados no estado, segundo a Seagri. Com 762,6 mil propriedades rurais, a Bahia possui o maior número de propriedades do Brasil, de acordo com o Censo Agropecuário.

Para a safra 2024/25, a previsão é de uma produção de 13,1 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de 5,5% em relação à safra anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Mão-de-obra e infraestrutura no agro

Um dos principais desafios para o desenvolvimento do agronegócio na Bahia, de acordo com entidades do setor, é a mão de obra, que necessita de capacitação e qualificação. Segundo o secretário de Agricultura, na região do Vale do São Francisco — um dos polos produtores de frutas como maracujá (do qual a Bahia é o maior produtor, com 253,9 mil toneladas), manga e goiaba — o déficit de trabalhadores chega a 5 mil.

"Nosso foco é capacitar a população local, identificando a vocação da região para implementar projetos que agreguem valor ao que já é produzido. Em vez de deslocar a mão de obra, estamos levando as indústrias até as regiões onde há força de trabalho disponível", afirma Tum.

Para mitigar essa carência, uma das iniciativas é a criação de um centro tecnológico através de uma fazenda-modelo. O projeto, uma parceria entre cinco empresas para a construção de um centro tecnológico na região de Jacobina, no interior do estado, deve iniciar em janeiro de 2025 e entrar em operação em 2026. O anúncio foi feito durante a coletiva da E-Agro, feira de inovação realizada entre os dias 7 e 9 de novembro.

"O centro será um local de pesquisa e implementação de tecnologia para a formação e qualificação de mão de obra, mas precisará ser lucrativo para poder ser replicado como política pública", afirma Miranda.

Avaliado em R$ 2 milhões, o projeto será conduzido inteiramente pela iniciativa privada e funcionará como uma unidade demonstrativa de práticas de recuperação de solo e cultivo de produtos nativos do semiárido.

Além da mão de obra, a falta de infraestrutura é outro grande gargalo do estado. Segundo o presidente da Faeb, a escassez de energia elétrica e conectividade impede o avanço do agronegócio baiano. Embora a Bahia conte com vias de escoamento importantes, como os portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, a malha rodoviária do estado permanece um grande obstáculo.

"Ainda enfrentamos estradas em condições muito ruins, resultando em desperdícios de até 10% a 12% durante o transporte. Imagine perder 12% de um produto apenas no deslocamento. Temos um desafio crucial na infraestrutura de conectividade, que é essencial não apenas para o agronegócio", observa Miranda.

Para Franklyn Santos, diretor-técnico do Sebrae Bahia, as ações do setor público e privado devem focar em produtividade e agregação de valor na produção baiana.

"Estamos trabalhando há 10 anos para que o produtor entenda a importância de não só aumentar a produtividade na atividade rural, de se profissionalizar e melhorar a gestão, mas também de agregar valor ao longo da cadeia", diz Santos.

*O repórter viajou a convite da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb)