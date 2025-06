Após 28 dias, Brasil anuncia fim do vazio sanitário e se autodeclara livre da gripe aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou oficialmente, nesta quarta-feira, 18, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o fim do vazio sanitário, conforme os protocolos internacionais. Com a notificação, o Brasil se autodeclara livre da gripe aviária.

O período de vazio sanitário começou em 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado, em 16 de maio, o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país.

Com o encerramento desse período e sem novas ocorrências, segundo o Mapa, o Brasil concluiu todas as ações sanitárias exigidas, recuperando assim o status de livre da doença.

Retomada das exportações

Durante 28 dias, 21 países suspenderam totalmente as importações, com destaque para a China, principal comprador, enquanto outros 15 limitaram as restrições apenas ao estado gaúcho.

Mesmo com as suspensões, o governo brasileiro seguiu negociando com os países para reduzir os entraves à carne de frango. Como resultado, apenas o México flexibilizou as restrições, limitando-as ao estado do Rio Grande do Sul.

Apesar das suspensões, o Brasil continuou exportando carne de frango e seus derivados para diversos mercados. Em maio, os embarques da proteína registraram uma queda de 12,9%, totalizando 393,4 mil toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Com o fim do vazio sanitário, Ricardo Santin, presidente da ABPA, estima uma aceleração pontual das exportações para compensar o período de interrupção. No entanto, uma avaliação mais detalhada sobre o impacto nas projeções para este ano só será possível após julho.

De janeiro a maio, o volume exportado atingiu 2,256 milhões de toneladas, um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2024.

"Mesmo com as suspensões, as exportações de carne de frango superaram as expectativas do setor nos primeiros cinco meses do ano, mantendo a perspectiva de um fechamento positivo para 2025", afirma Santin.