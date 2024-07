Frente fria chega ao sul do Brasil com possibilidade de chuva e geada

Uma nova frente fria está prevista para alcançar a região sul do Brasil a partir desta quarta-feira, 24, e deve trazer queda de temperatura, risco de geada e possibilidade de chuvas.

Apesar de não ser esperado um grande volume de precipitação, com até 10 mm, a frente fria deve trazer temperaturas mais baixas, especialmente no sul do Rio Grande do Sul e nas áreas de fronteira com o Uruguai, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Por outro lado, no centro-norte do Brasil, o tempo permanece quente e seco, com máximas acima de 37°C. Entre 28 de julho e 1° de agosto, uma nova frente fria mais intensa é esperada, trazendo chuvas para o sul, faixa leste do sudeste e centro-sul do Mato Grosso do Sul — os acumulados podem chegar a 80 mm em cinco dias na região Sul.

No nordeste, a previsão é de chuvas apenas na faixa litorânea, enquanto no norte, a precipitação deve se concentrar no centro-norte do Amazonas, Acre e Rondônia.

A partir da próxima sexta-feira, 2, a chuva deve persistir no sul e avançar para o interior de São Paulo e Mato Grosso, com volumes variando de 10 mm a 15 mm — as precipitações podem ajudar a reduzir o risco de incêndios na região. No nordeste, a previsão continua indicando chuvas apenas na faixa litorânea.

Umidade do ar

Uma ampla região do Brasil enfrentará baixa umidade relativa do ar nesta terça-feira, 23, segundo alerta amarelo emitido pelo Inmet— o aviso estará em vigor até às 19h.Durante o período, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%.

Apesar do baixo risco de incêndios florestais, é importante manter a vigilância — segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os níveis ideais de umidade relativa para o conforto humano variam de 40% a 70%.