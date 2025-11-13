Exportações de soja brasileira devem renovar recorde em 2026 e crescer 5%

As exportações de soja do Brasil devem crescer 5,1% na safra 2025/26, atingindo 112,1 milhões de toneladas, segundo estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quinta-feira, 13. Se confirmado, o número superará o recorde projetado para a safra 2024/25, que é de 110 milhões de toneladas.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projeta que o Brasil deve ultrapassar a marca de 105 milhões de toneladas de soja exportadas até novembro, aproximando-se do recorde de 110 milhões de toneladas previsto para 2025. Desse total, 80% deve ser embarcado para a China.

Além disso, a Conab destaca que, com a Lei Combustível do Futuro, que aumenta o percentual de biodiesel na mistura obrigatória com o diesel, o volume de soja destinado ao esmagamento poderá atingir 59,37 milhões de toneladas em 2026, o que representa um aumento de 1,4% em relação ao ano anterior.

A previsão é que a produção brasileira de soja atinja 178 milhões de toneladas, superando o recorde de 171 milhões de toneladas alcançado em 2024/25.

Safra brasileira 2025/26

As estimativas da Conab indicam que a produção de grãos do Brasil em 2025/26 deve superar o recorde da temporada anterior, atingindo 355 milhões de toneladas.

Desse total, 178 milhões de toneladas devem ser de soja. Para o milho, a projeção é de 139 milhões de toneladas.

No caso do arroz, a Conab estima uma produção de 11,3 milhões de toneladas nesta temporada, o que representa uma redução de 11,5% em relação à safra anterior, influenciada pela menor área cultivada.

Para o feijão, espera-se uma colheita total de 3,1 milhões de toneladas, considerando as três safras, volume semelhante ao obtido no ciclo passado.