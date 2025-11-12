Exportações de café do Brasil para os EUA caem 51% de agosto a outubro

A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o café brasileiro resultou em uma queda de 51,5% nas exportações do produto para os EUA, no período de agosto a outubro deste ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Conselho Nacional dos Exportadores de Café (Cecafé).

Segundo a entidade, os norte-americanos compraram 984 mil sacas de café nesse intervalo, ante 2,030 milhões de sacas no mesmo período de 2024.

Apesar do recuo nos últimos três meses, os EUA permanecem como o maior importador de café brasileiro no acumulado dos 10 primeiros meses de 2025, com 4,711 milhões de sacas. O volume representa uma queda de 28,1% em relação ao mesmo período de 2024, e corresponde a 14% dos embarques totais deste ano.

A expectativa do Cecafé é de que Trump isente o café brasileiro da sobretaxa. Atualmente, o grão o está na seção 3 da ordem executiva assinada pelo republicano, que inclui recursos naturais não produzidos pelos EUA, mas que depende de acordo bilateral entre os países para valer e desonerar o produto das taxas.

Na terça-feira, 11, Trump sinalizou que poderia retirar as tarifas sobre o café, já que os preços da bebida aumentaram nos Estados Unidos.

Segundo Márcio Ferreira, presidente do Cecafé, já é possível observar cafés com blends sem o café brasileiro no mercado americano.

“Isso muda o paladar do consumidor. Se as tarifas demorarem mais a cair, pode ser difícil o Brasil recuperar sua fatia tradicional no mercado cafeeiro dos EUA, que é de aproximadamente um terço”, diz.

Exportação de café do Brasil

As exportações brasileiras de café somaram 4,141 milhões de sacas de 60 kg em outubro, registrando uma queda de 20% em relação ao mesmo mês de 2024. Em contrapartida, a receita foi positiva, com crescimento de 12,6%, totalizando US$ 1,654 bilhão no comparativo anual, segundo o Cecafé.

De janeiro até outubro deste ano, o Brasil exportou 33,279 milhões de sacas de café, uma queda de 20,3% em relação aos 10 primeiros meses de 2024. No entanto, a receita cambial teve um aumento de 27,6%, saltando de US$ 9,968 bilhões para US$ 12,715 bilhões.

Além dos EUA, que seguem como o principal destino, os cinco maiores importadores de café do Brasil no período de 10 meses foram: Alemanha, com 4,339 milhões de sacas, queda de 35,4% em relação a 2024; Itália, com 2,684 milhões de sacas, recuo de 19,7%; Japão, com 2,182 milhões de sacas, aumento de 18,5%; e Bélgica, com 1,912 milhão de sacas, queda de 47,5%.