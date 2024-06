Agro paulista cresce 12,8% nos primeiros cinco meses de 2024

As exportações do agronegócio de São Paulo aumentaram 12,8% nos primeiros cinco meses de 2024, alcançando US$ 11,76 bilhões. No mesmo período, as importações cresceram 7,3%, totalizando US$ 2,34 bilhões – o desempenho resultou em um superávit comercial de US$ 9,42 bilhões, um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados com exclusividade para a EXAME Agro pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo nesta quarta-feira, 12.

“O agro de São Paulo mais uma vez mostra sua força, impulsionado pelos setores sucroalcooleiro e cafeeiro. A cana e o café são a força motriz dos campos paulistas e a expertise dessas duas cadeias produtivas tem contribuído fortemente para a economia agrícola do Estado”, afirmou Guilherme Piai, secretário da pasta.

O levantamento, realizado pelo coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Carlos Nabil Ghobril, e pelos pesquisadores José Alberto Ângelo e Marli Dias Mascarenhas Oliveira, do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), vinculado à Secretaria, revela que as exportações do agronegócio paulista representaram 42,5% do total exportado pelo estado, enquanto as importações setoriais foram de 7,8%.

Exportações totais

As exportações de todos os setores da economia paulista registraram um aumento de 0,2% nos primeiros cinco meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. No mesmo intervalo, as importações diminuíram 0,8%.

A dinâmica resultou em uma significativa redução do déficit comercial do estado. O saldo da balança comercial paulista apresentou uma queda de 11,8% no déficit, refletindo uma melhora nas condições de comércio exterior da região.