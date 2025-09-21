'Made in India': após tarifaço de Trump, Modi diz para indianos não consumirem produtos estrangeiros

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu que os cidadãos deixem de consumir produtos estrangeiros e passem a priorizar bens fabricados localmente. A declaração aconteceu neste domingo, 22, durante seu pronunciamento à nação.

"Muitos produtos que usamos diariamente são fabricados no exterior, mas simplesmente não percebemos... teremos que nos livrar deles. Devemos comprar produtos que são feitos na Índia", afirmou Modi.

O discurso de Modi ocorre em meio a uma escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, impor tarifas de 50% sobre produtos indianos.

O premiê não citou nenhum país específico, mas suas declarações reforçam a campanha "Swadeshi", voltada para a autossuficiência econômica e o fortalecimento da indústria indiana.

O movimento ganhou apoio entre seguidores do governo, que já iniciaram campanhas de boicote a marcas americanas muito populares no país, como McDonald's, Pepsi e Apple.

Segundo especialistas ouvidos pela agência internacional Reuters, a população indiana, com 1,4 bilhão de pessoas, representa um mercado estratégico para produtos de consumo americanos, sobretudo com a expansão de plataformas de comércio eletrônico como a Amazon, que chegam a cidades menores e regiões interioranas.

Modi também incentivou comerciantes a priorizar a venda de produtos indianos em suas lojas, argumentando que isso não apenas apoiaria a economia doméstica, mas também impulsionaria o crescimento do país.

Nos últimos dias, empresas indianas intensificaram campanhas de promoção de bens locais, aproveitando o momento de maior conscientização do consumidor.

O ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, deve visitar Washington nas próximas semanas para tentar aliviar as tensões e avançar nas negociações bilaterais. A viagem ocorre em meio a esforços diplomáticos para reduzir o impacto das tarifas e preservar o acesso indiano ao mercado americano.