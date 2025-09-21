Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

'Made in India': após tarifaço de Trump, Modi diz para indianos não consumirem produtos estrangeiros

Em meio a tensões comerciais com os EUA, o primeiro-ministro Narendra Modi pediu que consumidores e lojistas priorizem produtos fabricados na Índia

Narendra Modi:"Devemos comprar produtos que são feitos na Índia" (Tiziana Fabi/AFP)

Narendra Modi:"Devemos comprar produtos que são feitos na Índia" (Tiziana Fabi/AFP)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 12h16.

Última atualização em 21 de setembro de 2025 às 12h19.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu que os cidadãos deixem de consumir produtos estrangeiros e passem a priorizar bens fabricados localmente. A declaração aconteceu neste domingo, 22, durante seu pronunciamento à nação.

"Muitos produtos que usamos diariamente são fabricados no exterior, mas simplesmente não percebemos... teremos que nos livrar deles. Devemos comprar produtos que são feitos na Índia", afirmou Modi.

O premiê não citou nenhum país específico, mas suas declarações reforçam a campanha "Swadeshi", voltada para a autossuficiência econômica e o fortalecimento da indústria indiana.

O movimento ganhou apoio entre seguidores do governo, que já iniciaram campanhas de boicote a marcas americanas muito populares no país, como McDonald's, Pepsi e Apple.

Segundo especialistas ouvidos pela agência internacional Reuters, a população indiana, com 1,4 bilhão de pessoas, representa um mercado estratégico para produtos de consumo americanos, sobretudo com a expansão de plataformas de comércio eletrônico como a Amazon, que chegam a cidades menores e regiões interioranas.

Modi também incentivou comerciantes a priorizar a venda de produtos indianos em suas lojas, argumentando que isso não apenas apoiaria a economia doméstica, mas também impulsionaria o crescimento do país.

Nos últimos dias, empresas indianas intensificaram campanhas de promoção de bens locais, aproveitando o momento de maior conscientização do consumidor.

O ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, deve visitar Washington nas próximas semanas para tentar aliviar as tensões e avançar nas negociações bilaterais. A viagem ocorre em meio a esforços diplomáticos para reduzir o impacto das tarifas e preservar o acesso indiano ao mercado americano.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina

Estado da Palestina colocaria a existência de Israel em perigo, diz Netanyahu

Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza. 'Os povos precisam de paz'

Estônia acusa Rússia de invadir espaço aéreo e anuncia reunião do Conselho de Segurança da ONU

Mais na Exame

Brasil

'Grande perigo': RS, Paraná e Santa Catarina devem ter ventanias e tempestades, diz Inmet

English

How Brazil’s Deepening Ties with India, South Africa and Indonesia Can Reshape Global Energy Order

Future of Money

Vale a pena investir em Solana? Entenda se essa criptomoeda merece espaço no seu portfólio

Mundo

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina