Trump prevê dificuldades para republicanos em 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o Partido Republicano pode enfrentar dificuldades nas eleições de meio de mandato de 2026, apesar de continuar exaltando o que chama de “a maior economia da história”. A declaração foi feita em entrevista publicada na noite de sábado, 13, pelo The Wall Street Journal.

Desde que reassumiu a Casa Branca em janeiro,Trump tem reiterado que a economia americana vive seu melhor momento, enquanto atribui a inflação persistente ao governo anterior, liderado pelo democrata Joe Biden.

“Construí a maior economia que já tivemos. Mas pode demorar para as pessoas perceberem isso”, afirmou o presidente, segundo o WSJ. A entrevista, de acordo com o jornal, foi concedida na sexta-feira, 12, no Salão Oval.

Trump também destacou o volume de investimentos entrando no país: “Todo esse dinheiro está financiando projetos agora mesmo — fábricas de automóveis, iniciativas de IA, muita coisa. Não posso prever como isso se traduzirá no voto. O que posso fazer é focar no meu trabalho.”

Com as legislativas de 2026 no radar, o republicano afirmou que “os preços estão em situação controlada”. Ele observou ainda que até presidentes considerados bem-sucedidos enfrentaram tropeços eleitorais.

“Vamos ver o que acontece. Deveríamos vencer. Mas, estatisticamente, é muito difícil. Não faz sentido”, declarou.

Trump, que prometeu derrubar a inflação ao voltar ao poder, insiste que cumpriu essa meta — embora pesquisas de opinião indiquem baixa aprovação de sua política econômica. Um levantamento da Universidade de Chicago em parceria com a Associated Press mostrou que apenas 31% dos americanos avaliam positivamente sua gestão econômica, abaixo dos 40% registrados em março.

“Quando vou receber o reconhecimento por ter criado, sem inflação, talvez a maior economia da história do país?”, questionou o presidente em publicação nas redes sociais na quinta-feira. “Quando as pessoas vão entender o que está acontecendo? Quando as pesquisas vão refletir a força dos Estados Unidos hoje, e o quão mal estávamos há apenas um ano?”

A inflação disparou durante o mandato de Biden. Após uma queda inicial no retorno de Trump à Presidência, os preços voltaram a avançar a partir de abril. O índice mais recente, referente a setembro, mostrou alta anual de 2,8%. Os dados de outubro não foram divulgados devido ao shutdown provocado pelo impasse orçamentário no Congresso.

As estatísticas de novembro devem ser publicadas na próxima semana.