Após chuva no RS, governo vai importar 1 milhão de toneladas de arroz para evitar alta de preços

Segundo o ministro, a compra deverá ser feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, no mercado externo.

"O Rio Grande do Sul detém 70% da produção de arroz do Brasil. Tivemos perdas de arroz que estava nos armazéns alagados. Além disso, a grande dificuldade é a logística, tirar o arroz do Rio Grande do Sul e levar para o centro de distribuição. Está sendo preparada a MP autorizando a Conab a fazer compras na ordem de 1 milhão de toneladas", disse Fávaro, após reunião sobre a tragédia, no Palácio do Planalto. Arroz no RS

A previsão neste ano para o RS era de uma safra de 7,4 milhões de toneladas, mas esse cálculo foi feito antes das chuvas. O mercado brasileiro de arroz é relativamente ajustado e a produção nacional se aproxima do consumo doméstico que, anualmente, é em cerca de 10 milhões de toneladas.

A Conab aponta que os períodos de chuva excessiva ou secas severas causam impedimentos no cultivo do arroz, o que reflete em redução de área e perdas significativas na produção. Quando isso acontece, gera pressão sobre os preços internos do produto e ocorre uma redução no consumo. Com isso, para suprir a demanda, o país recorre a importação do produto para reabastecer os estoques. Importação de arroz

O Brasil importa cerca de 1 milhão de tonelada por ano, a maior parte do Paraguai, que entra via terra por Mato Grosso do Sul. Por isso, a tendência é que a maior parte da importação também seja do Paraguai.

O objetivo do governo é importar e vender o grão para o mercado local.

"Quero deixar claro: o governo não pensa em hipótese alguma concorrer com os produtores de arroz, mas temos que compreender os problemas", disse.

O ministro frisou que o produto importado não será vendido para atacadistas para não prejudicar os agricultores. O arroz será direcionado diretamente a mercados de bairros periféricos das grandes cidades.