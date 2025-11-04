A Holambra, cooperativa de grãos e cereais, projeta alcançar R$ 2,6 bilhões em faturamento em 2025. Segundo Matheus Carvalho, CEO da cooperativa, a expectativa é de um crescimento de 15% neste ano.

"Somos uma cooperativa com 65 anos de experiência, acostumados com os ciclos econômicos brasileiros, especialmente os do agronegócio. Por isso, buscamos crescer de maneira cautelosa, para enfrentar os momentos mais desafiadores sem turbulência", afirma Carvalho.

A Holambra foi fundada na década de 1960 e, apesar de compartilhar o nome com a famosa cidade das flores, a cooperativa nasceu em Paranapema (SP). Atualmente, conta com mais de 540 cooperados e 530 colaboradores.

Este ano, a cooperativa investiu R$ 60 milhões em melhorias de processos e gestão, incluindo a implementação de ferramentas como CRM e SAP. No entanto, o CEO destaca que ainda há espaço para novos investimentos focados em aumentar a eficiência.

“Nossa visão de futuro é continuar crescendo no setor de insumos, com a abertura de novas lojas, e também no mercado de grãos, onde temos uma mesa de comercialização bastante ativa. Nos próximos três anos, vamos investir na implantação de um novo sistema de gestão”, diz Carvalho.

O crescimento da Holambra faz parte de um movimento maior no setor das cooperativas. Entre 2019 e 2024, o faturamento total do setor aumentou 146%, atingindo R$ 758 bilhões.

No mesmo período, o número de cooperados cresceu 73%, somando 26 milhões de brasileiros, segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). A projeção é de que o setor atinja R$ 1 trilhão em faturamento e 30 milhões de cooperados até 2027.

O crescimento da cooperativa

A Holambra conta com sete unidades operacionais e seis lojas de suprimentos agrícolas, sendo a mais recente inaugurada em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A cooperativa abrange 150 mil hectares no interior paulista, com produtores de grãos e cereais, como soja, milho, feijão e trigo.

Em 2025, a cooperativa deverá alcançar 700 mil toneladas de produtos recebidos, entre grãos e cereais, o que representa um crescimento de 18,6% em relação a 2024. Além disso, o faturamento da Holambra deve crescer 18%, atingindo R$ 1,8 bilhão.

Nos próximos anos, a cooperativa planeja abrir novas lojas, priorizando regiões com alto potencial para o recebimento de grãos e grande demanda por insumos agrícolas. O foco, segundo o CEO, é no crescimento orgânico no interior de São Paulo.

"Seguiremos investindo continuamente nos próximos anos em nossas unidades de recebimento de grãos, no tratamento de sementes e na nutrição animal. Também temos a intenção de ampliar nossa presença no estado de São Paulo com a abertura de novas lojas de suprimentos agrícolas", afirma o executivo.