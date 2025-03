Com escassez, EUA consulta Itália sobre fornecer ovos para a Páscoa, mas operação é complexa

Autoridades dos EUA perguntaram a produtores italianos se eles podem ajudar a garantir o fornecimento de ovos em meio à escassez e aos próximos feriados, incluindo a Páscoa

Gian Luca Bagnara, chefe da associação italiana de produtores de ovos Assoavi, disse à Bloomberg que ficou surpreso ao ouvir de um representante da embaixada dos EUA que perguntou quantos ovos os produtores italianos poderiam enviar para os EUA nos próximos seis meses.

Mas o espaço para exportações é muito limitado, ele admitiu, já que apenas cerca de 10% da produção italiana é vendida no exterior.

Quarto maior produtor da Europa

Com cerca de 13 bilhões de ovos por ano, a Itália é o quarto maior produtor da Europa, de acordo com a Unaitalia, uma associação local de produtores de carne e ovos. Cerca de um quarto da produção vem da região norte do Vêneto, de acordo com o diário Corriere della Sera, que relatou pela primeira vez o contato entre os EUA e a associação italiana Assoavi.

O pedido ocorre no momento em que os EUA vivenciam seu pior surto de gripe aviária, que matou milhões de galinhas e fez os preços de varejo dispararem, levando ao desabastecimento em mercados nos EUA.

Grupos da indústria em países como Polônia e Indonésia relataram consultas de embaixadas dos EUA e do Departamento de Agricultura dos EUA sobre ovos para exportação.

Aluguel de galinhas cresce nos EUA com alta de até 350% no preço dos ovos

A disparada no preço dos ovos nos Estados Unidos, onde a dúzia chegou a custar US$ 13 em alguns estabelecimentos, levou consumidores a buscar alternativas para reduzir o impacto no orçamento. Uma das opções que ganha espaço no país é o aluguel de galinhas.

Empresas como a Rent the Chicken oferecem pacotes em estados como Maryland, Virgínia e Washington, D.C., permitindo que famílias criem aves em casa para obter ovos frescos. O serviço inclui o fornecimento de duas ou três galinhas, um galinheiro, fonte de água e ração. O custo varia entre US$ 500 e US$ 600 por seis meses, dependendo do tamanho da estrutura .

Preço do ovo dispara no Brasil

O preço do ovo disparou no Brasil no mês de fevereiro, com a alta das exportações para os Estados Unidos e a volta às aulas. O item subiu 15,39% em apenas um mês. No mesmo período, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, foi de 1,31%.

As exportações aumentaram para os Estados Unidos porque a produção lá caiu, devido à gripe aviária. Com mais ovos vendidos ao exterior, o abastecimento interno diminui, elevando o preço no Brasil. Em Nova York, o ovo virou um "artigo de luxo", sendo vendido à unidade.

Já no Brasil, a alta do preço do ovo se intensificou com a volta às aulas, o que aumentou a demanda, principalmente para a merenda escolar.O calor excessivo também teve impacto na produção de ovos. O estresse causado nas galinhas pela alta temperatura contribuiu para a redução da oferta, o que ajudou a disparar o preço do produto.