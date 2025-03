Aluguel de galinhas cresce nos EUA com alta de até 350% no preço dos ovos

A disparada no preço dos ovos nos Estados Unidos, onde a dúzia chegou a custar US$ 13 em alguns estabelecimentos, levou consumidores a buscar alternativas para reduzir o impacto no orçamento. Uma das opções que ganha espaço no país é o aluguel de galinhas.

Empresas como a Rent the Chicken oferecem pacotes em estados como Maryland, Virgínia e Washington, D.C., permitindo que famílias criem aves em casa para obter ovos frescos. O serviço inclui o fornecimento de duas ou três galinhas, um galinheiro, fonte de água e ração. O custo varia entre US$ 500 e US$ 600 por seis meses, dependendo do tamanho da estrutura .

Gripe aviária e cuidados sanitários

A alta no preço dos ovos é consequência de um surto de gripe aviária, que desde 2022 impactou a produção e levou ao abate de mais de 166 milhões de aves nos EUA , segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.

Especialistas alertam que, apesar do aluguel de galinhas ser uma alternativa viável, é preciso tomar cuidados para evitar a disseminação da doença. O avicultor Jonathan Moyle, da Universidade de Maryland, explica que os ovos devem sempre ser cozidos antes do consumo para reduzir riscos de contaminação.

A gripe aviária pode se espalhar para outras aves, gado e até humanos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Governo dos EUA investe para reduzir preços

Para conter a crise e estabilizar os preços, o governo americano anunciou um investimento de US$ 1 bilhão para combater a gripe aviária e proteger a indústria avícola. Entre as medidas estudadas estão o aumento das importações e a redução das exportações.

Mesmo assim, o mercado segue pressionado. Segundo Javier Prida, presidente da Câmara Argentina de Produtores Avícolas (Capia), a dúzia de ovos nos EUA já subiu para US$ 13 e pode sofrer um novo aumento de 40% em 2025.

Grandes produtores são alvo de críticas

Enquanto as empresas do setor atribuem a alta dos preços à crise sanitária, críticos apontam que as gigantes do mercado podem estar aproveitando a situação para aumentar seus lucros.

Legisladores democratas, grupos de defesa do consumidor e um membro da Comissão Federal de Comércio pedem uma investigação sobre a escalada dos preços. Em janeiro, a dúzia de ovos atingiu uma média recorde de US$ 4,95 nos supermercados .

O ex-presidente Donald Trump anunciou um plano para combater a gripe aviária, mas ainda não está claro se isso reduzirá os preços. A senadora Elizabeth Warren criticou a gestão da crise: