Departamento de Justiça dos EUA abre investigação antitruste sobre o aumento no preço dos ovos

O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação preliminar sobre o recente aumento nos preços dos ovos em todo o país, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação.

A investigação, que está sendo conduzida pelos agentes civis antitruste do departamento, concentra-se na possibilidade de empresas como a Cal-Maine Foods Inc. e a Rose Acre Farms Inc. terem conspirado para aumentar os preços ou limitar a oferta, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada, discutindo uma investigação confidencial.

Uma dúzia de ovos grandes no meio-oeste americano custava, em média, US$ 8,41 (cerca de R$ 49) no atacado em 28 de fevereiro, um valor recorde e um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.

O aumento afetou o bolso dos consumidores e se tornou um ponto de discussão política para o presidente Donald Trump e seus opositores, em meio ao pior surto de gripe aviária já registrado nos EUA, que levou à morte de mais de 130 milhões de aves desde 2022. O aumento nos preços atraiu a atenção de legisladores e defensores da indústria.

Um representante do Departamento de Justiça se recusou a comentar. Sua investigação antitruste civil pode terminar sem acusações de irregularidades.

Os representantes da Cal-Maine Foods e da Rose Acre Farms, os maiores produtores de ovos do país, não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A investigação foi iniciada durante a administração Trump e está em estágio inicial, de acordo com a fonte.

Sob o governo do ex-presidente Joe Biden, o DOJ investigou fusões no mercado de ovos, afirmou a fonte. Durante sua administração, o DOJ também aumentou a equipe com sede em Chicago para a divisão antitruste, a fim de fortalecer o foco do departamento nos mercados agrícolas.

A Farm Action, um grupo que começou a pressionar Washington para analisar os preços dos ovos há três anos, elogiou a notícia da medida da administração Trump.

“Parece que há mais coisas acontecendo do que apenas a gripe aviária”, disse a presidente do grupo, Angela Huffman, em uma entrevista na sexta-feira.

Na quinta-feira, o senador democrata dos EUA Jack Reed, de Rhode Island, disse à secretária do USDA, Brooke Rollins, que está preocupado com o fato de a administração Trump não estar fazendo o suficiente para resolver o problema.

“Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, o preço de uma dúzia de ovos quase dobrou, e a administração demitiu vários funcionários que estavam trabalhando no combate à gripe aviária”, escreveu Reed em uma carta à chefe do USDA. “Embora a administração tenha anunciado desde então um novo esforço para recontratar esses funcionários e investir em soluções, é preciso fazer mais para coordenar uma resposta eficaz que realmente resulte em preços mais baixos para os americanos.”