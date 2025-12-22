China impõe tarifas de até 42,7% sobre laticínios da União Europeia

A China anunciou nesta segunda-feira, 22, que passará a aplicar tarifas temporárias sobre alguns produtos lácteos importados da União Europeia (UE), ampliando a tensão comercial com o bloco.

Segundo comunicado do Ministério do Comércio chinês, os chamados “depósitos tarifários” variam entre 21,9% e 42,7% e entram em vigor nesta terça-feira, 23.

A medida atinge produtos como queijo fresco e processado, queijo azul, além de determinados tipos de leite e creme.

Subsídios aos produtos europeus

As tarifas estão relacionadas a uma investigação sobre subsídios aos produtos europeus, iniciada em agosto de 2024 a pedido da Associação Chinesa de Laticínios. O processo deve ser concluído em fevereiro.

De acordo com o ministério, as conclusões preliminares indicam uma ligação entre os subsídios concedidos pela União Europeia e “danos substanciais” à indústria chinesa de laticínios.

O anúncio ocorre dias após Pequim ter adotado tarifas antidumping sobre as importações de carne suína da UE por um período de cinco anos. Essas taxas entraram em vigor em 17 de dezembro e variam de 4,9% a 19,8%, abaixo das tarifas temporárias de 15,6% a 62,4% aplicadas desde setembro.

*Com informações da AFP