EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

China impõe tarifas de até 42,7% sobre laticínios da União Europeia

Medida entra em vigor nesta terça-feira e atinge queijos, leite e creme; investigação sobre subsídios da UE foi aberta em agosto e segue até fevereiro

(AlexKozlov/Getty Images)

(AlexKozlov/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08h55.

A China anunciou nesta segunda-feira, 22, que passará a aplicar tarifas temporárias sobre alguns produtos lácteos importados da União Europeia (UE), ampliando a tensão comercial com o bloco.

Segundo comunicado do Ministério do Comércio chinês, os chamados “depósitos tarifários” variam entre 21,9% e 42,7% e entram em vigor nesta terça-feira, 23.

A medida atinge produtos como queijo fresco e processado, queijo azul, além de determinados tipos de leite e creme.

Subsídios aos produtos europeus

As tarifas estão relacionadas a uma investigação sobre subsídios aos produtos europeus, iniciada em agosto de 2024 a pedido da Associação Chinesa de Laticínios. O processo deve ser concluído em fevereiro.

De acordo com o ministério, as conclusões preliminares indicam uma ligação entre os subsídios concedidos pela União Europeia e “danos substanciais” à indústria chinesa de laticínios.

O anúncio ocorre dias após Pequim ter adotado tarifas antidumping sobre as importações de carne suína da UE por um período de cinco anos. Essas taxas entraram em vigor em 17 de dezembro e variam de 4,9% a 19,8%, abaixo das tarifas temporárias de 15,6% a 62,4% aplicadas desde setembro.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:ChinaUnião EuropeiaLaticínios

Mais de EXAME Agro

Exportações do Brasil para a China sobem 28,6% e compensam queda nos EUA

Na esteira dos biocombustíveis, Biopower anuncia R$ 140 milhões em biodiesel

A aposta de R$ 3,5 bilhões da Inpasa no MT para expandir o etanol de milho

Quais produtos brasileiros mais preocupam os agricultores europeus? Veja lista

Mais na Exame

Ciência

Planta brasileira pode virar aliada no tratamento da artrite, diz pesquisa

Economia

Boletim Focus: mercado diminui projeção do IPCA para 2025 e 2026

Mercados

Netflix refinancia US$ 25 bi para avançar na compra da Warner

Pop

James Ransone: quem era o ator de 'IT' e 'The Wire' encontrado morto