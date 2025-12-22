China critica EUA por apreensão de navios petroleiros perto da Venezuela

A China criticou nesta segunda-feira, 22, a “apreensão arbitrária” de navios petroleiros por parte dos Estados Unidos em águas próximas à Venezuela. Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, a prática configura uma grave violação do direito internacional.

A declaração foi feita pelo porta-voz da chancelaria, Lin Jian, durante entrevista coletiva diária. Ele afirmou que a China se opõe a sanções unilaterais e ilegais e defendeu o direito da Venezuela de manter relações com outros países.

“A Venezuela tem o direito de se desenvolver de forma independente e de estabelecer uma cooperação mutuamente benéfica com outras nações. A China compreende e apoia a posição da Venezuela na defesa de seus direitos e interesses legítimos”, disse Lin Jian.

No último domingo, 21, autoridades informaram que os Estados Unidos interceptaram um navio petroleiro em águas internacionais ao largo da costa venezuelana. Se confirmada, essa teria sido a segunda operação do tipo no fim de semana e a terceira em menos de duas semanas.

O grupo britânico de gestão de riscos marítimos Vanguard e uma fonte de segurança marítima dos Estados Unidos identificaram a embarcação como o Bella 1. O navio de transporte de petróleo bruto foi incluído no ano passado na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, sob a alegação de manter ligações com o Irã.

De acordo com o site TankerTrackers.com, o Bella 1 estava vazio ao se aproximar da Venezuela no domingo.

Documentos internos da estatal venezuelana PDVSA indicam que a embarcação transportou petróleo da Venezuela para a China em 2021. O navio também já levou petróleo iraniano, segundo dados de monitoramento de embarcações.

*Com informações da Reuters