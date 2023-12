Quais os tipos de abacate mais comuns no Brasil?

De uns anos pra cá, o abacate, que sempre foi tão comum no Brasil, virou tendência e cada vez mais vem sendo incorporado em diversas receitas. Muito utilizado em pratos estrangeiros, o abacate tem sido bem aceito pelo brasileiro no preparo de comidas em restaurantes japoneses, e também no estilo café da manhã Australiano/Neozelandês.

A produção no país encerrou 2022 com 338 mil toneladas de abacate colhidas anualmente, ainda muito abaixo do México, principal produtor, mas evidenciando o crescimento na produção da fruta, que em 2021 chegou a 305 mil toneladas.

Neste texto, falaremos sobre variedades de tipos de abacate e você observará suas especificidades, como a região de produção e como é utilizado na gastronomia brasileira.

Avocado ou Hass

O avocado é uma das espécies que mais são comercializadas no Brasil. Sua casca é verde escura e sua safra é concentrada em fevereiro e setembro, em solo brasileiro. Esse é aquele tipo de abacate que tem o tamanho menor, além do preço do kg ser elevado.

O avocado tem ganho espaço atualmente pois tem, em média, 10% menos gorduras comparado a outras variedades da fruta.

Abacate Geada

Já o abacate Geada é um primo do Avocado que se adaptou ao clima subtropical. A fruta tem casca fina e lisa, e conseguiu desenvolver boa resistência a doenças e pragas encontradas no Brasil.

Para sua produção, o abacate geada depende de uma boa fonte de luz e uma terra muito bem irrigada e adubada.

Abacate Breda

Esse subtipo de abacate foi criado por Pio Breda, grande agrícola em meados do século 20. A invenção do abacate breda, além de levar seu nome, foi modificada para que sua polpa seja cremosa e amarelada.

Assim como o avocado é a maior parte dos abacates, seu gosto é adocicado e fica com textura cremosa.

Abacate Quintal

Conhecido como abacate quintal, a variedade costuma apresentar frutas grandes e com casca áspera.

Esse abacate normalmente é produzido entre março e julho, e especialmente em regiões de clima quente. Sua polpa é verde clara e sua textura é cremosa. A tendência da fruta é ir ficando gradualmente mais clara conforme o amadurecimento.

Abacate Ouro Verde

O abacate Ouro Verde é brasileiro, e a cultura da espécie é dada, principalmente, em São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

O fruto, quando maduro, tem tamanho grande e sua polpa é verde clara, ao contrário do abacate Fortuna, que possui a polpa verde escura. Assim como a espécie Geada, o abacate Ouro Verde conseguiu forte adaptação no Brasil e é resistente a eventuais doenças.

Abacate Margarida

Já o abacate Margarida é um pouco mais arredondado que os demais tipos de abacate, além disso, é um dos que pode chegar ao maior tamanho dentre as espécies, podendo chegar a mais de 1kg por fruto.

Abacate Fortuna

Originário dos Estados Unidos, o abacate Fortuna tem o formato mais alongado que o Margarida, por exemplo.

Seu tamanho é grande e sua polpa tem maior quantidade proporcional que as demais espécies. A semente presente no abacate Fortuna é uma das menores entre os tipos da fruta.