Anvisa proíbe lote de azeite extravirgem Royal por fraude

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 25, a proibição e o recolhimento de um lote de azeite de oliva extravirgem da marca Royal após a identificação de fraude na composição do produto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o órgão, a decisão se baseia em análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que identificaram a presença de outros óleos vegetais no lote 255001 do produto.

A irregularidade caracteriza descumprimento dos padrões de identidade e qualidade exigidos. Segundo a pasta, o azeite de oliva extravirgem deve ser obtido exclusivamente a partir da azeitona, sem a adição de qualquer outro tipo de óleo.

Outro ponto que pesou na decisão foi a continuidade da comercialização do produto mesmo após uma determinação prévia de recolhimento por parte das autoridades.

Com isso, o lote 255001 do azeite extravirgem da marca Royal está proibido de ser comercializado, distribuído, importado, divulgado ou utilizado. Também foi determinado o recolhimento imediato de todas as unidades.