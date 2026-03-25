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Anvisa proíbe lote de azeite extravirgem Royal por fraude

Decisão se baseia em análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

Azeite: Segundo a pasta, o azeite de oliva extravirgem deve ser obtido exclusivamente a partir da azeitona, sem a adição de qualquer outro tipo de óleo. (Angel Garcia/Getty Images)

Azeite: Segundo a pasta, o azeite de oliva extravirgem deve ser obtido exclusivamente a partir da azeitona, sem a adição de qualquer outro tipo de óleo. (Angel Garcia/Getty Images)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de março de 2026 às 09h57.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 25, a proibição e o recolhimento de um lote de azeite de oliva extravirgem da marca Royal após a identificação de fraude na composição do produto. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o órgão, a decisão se baseia em análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que identificaram a presença de outros óleos vegetais no lote 255001 do produto.

A irregularidade caracteriza descumprimento dos padrões de identidade e qualidade exigidos. Segundo a pasta, o azeite de oliva extravirgem deve ser obtido exclusivamente a partir da azeitona, sem a adição de qualquer outro tipo de óleo.

Outro ponto que pesou na decisão foi a continuidade da comercialização do produto mesmo após uma determinação prévia de recolhimento por parte das autoridades.

Com isso, o lote 255001 do azeite extravirgem da marca Royal está proibido de ser comercializado, distribuído, importado, divulgado ou utilizado. Também foi determinado o recolhimento imediato de todas as unidades.

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