Agrishow 2022 gera R$ 11,2 bilhões em negócios, o triplo da última edição

Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, a Agrishow, maior feira de agro do país, voltou a ser realizada em Ribeirão Preto (SP), nesta semana, com quebra de recordes. Ao longo dos cinco dias do evento, que se encerra nesta sexta, dia 29, foram gerados negócios da ordem de 11,2 bilhões de reais, segundo os organizadores, 280% a mais do que na última edição, de 2019. O volume de público, de 193 mil pessoas, também foi inédito. Assista o vídeo do programa EXAME Agro:

Cerca de 800 expositores nacionais e internacionais apresentaram novidades como caminhões autônomos, tratores gigantes e capacetes de realidade aumentada. Os lançamentos de empresas como Bayer, John Deere e Massey Ferguson foram focados em digitalização do campo e agricultura 4.0 para buscar aumentos de produtividade. A poucos meses das eleições, a Agrishow também foi parada certa de candidatos à Presidência e ao governo do estado de São Paulo. Na abertura da feira, na segunda, dia 25, estiveram lá o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo paulista. Na terça, dia 26, foi a vez de João Doria (PSDB), ex-governador de São Paulo, marcar presença no evento. Notícias exclusivas de agro e o que movimenta o mercado Você já conhece a newsletter semanal EXAME Agro? Você assina e recebe na sua caixa de email as principais notícias sobre o agronegócio, assim como reportagens especiais sobre os desafios do setor e histórias dos empreendedores que fazem a diferença no campo. Toda sexta-feira, você também tem acesso a notícias exclusivas, o que move o mercado e artigos de especialistas. LEIA TAMBÉM: Agrishow 2022: TIM fecha parceria para levar 4G a fazenda gigante no Pará Agrishow 2022: Bayer lança solução para cultura do milho