O consumidor e a revolução na inovação na Ambev

Colocar o cliente em primeiro lugar deveria ser a premissa de todas as empresas. De e-commerces a indústrias, as companhias bem-sucedidas têm essa mentalidade em comum, além de saber traduzir esse propósito em ações e campanhas. Para algumas empresas, ter o cliente no centro significa atender por WhatsApp. Para outras, basta acompanhar a métrica NPS (Net Promoter Score), que mede o nível de satisfação do cliente. Mas como inovar observando as reais necessidades dos consumidores?

Esta é a questão central que motiva o debate na live que acontece nesta quinta-feira,16, às 20 horas, em mais um episódio do projeto Cria Lives.

Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev, é o convidado especial da live desta semana e conversará com a CEO da Cria School, Fernanda Belfort. Segundo Cerchiari, uma das grandes questões a ser debatidas entre profissionais de marketing, inovação e negócios de grandes organizações é como reaprender a ser humilde e voltar os olhos para as reais necessidades do consumidor. “Quanto mais as empresas vão ficando grandes e fazendo mais renovação do que inovação, mais elas esquecem o consumidor e mais elas passam a olhar somente para a concorrência. Mas por que uma empresa existe? Ela existe por causa do seu consumidor! Qual consumidor? Essa é a pergunta”, afirma Cerchiari, que possui mais de 12 anos de trajetória na Ambev e também é colunista da HSM Management, além de membro da Makers, uma plataforma que conecta líderes de mercado que estão fazendo a diferença no mundo.

Para ser avisado gratuitamente sobre a live da Cria School com Cerchiari, clique aqui.

A live com Cerchiari faz parte do projeto Cria Lives, uma parceria entre a Cria School e a EXAME Academy cujo objetivo é mostrar como pensam os maiores profissionais de marketing e publicidade do país e elevar o nível de comunicação e negócios no Brasil. A live com Felipe Cerchiari e Fernanda Belfort acontece hoje às 20 horas (horário de Brasília) e você pode acessar gratuitamente clicando aqui.

Quem é a Cria School

A Cria School é uma plataforma de educação de marketing e publicidade 100% online. Fundada pelo empreendedor serial Rapha Avellar, CEO da agência Avellar e um dos grandes expoentes do marketing digital no país, a Cria School forma os melhores profissionais do mercado em apenas quatro meses, o que no ensino tradicional levaria quatro anos.