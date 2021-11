Leilão do 5G: como ele pode impactar o seu dia a dia?

Após anos de pesquisa, articulação e negociação, aconteceu nesta quinta-feira (4) o leilão do 5G no Brasil. Considerado um marco tecnológico, a novidade vai poder proporcionar inúmeras inovações científicas, como carros autodirigíveis, procedimentos médicos a distância, entretenimento em altíssima qualidade e conectividade semelhante à encontrada em países desenvolvidos. A repórter Mariana Martucci explica o que muda com o leilão e como isso pode impactar o seu dia a dia.

(Com informações da Agência Brasil e G1)