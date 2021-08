Novo plano de assinatura do YouTube vai apenas remover anúncios

O YouTube está testando uma nova versão do plano Premium e oferecendo somente o que os usuários mais querem: remoção dos anúncios.

O plano "Premium Lite" foi descoberto por um usuário e posteriormente confirmado pelo YouTube ao site de notícias The Verge.

A nova versão está sendo testada na Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Suécia. Ela custa 6,99 euros, enquanto o plano Premium custa 11,99 euros.

No Brasil, o Premium custa 20,90 reais, então a expectativa é que a versão Lite seja algo entre 10 e 15 reais. Por enquanto, não há qualquer confirmação de quando (e se) o Premium Lite chegará aos usuários brasileiros.

Quais as diferenças entre o Premium e o Premium Lite?

O Premium Lite inclui visualização sem anúncios no aplicativo principal do YouTube na web, iOS, Android, smart TVs, consoles de jogos e no aplicativo YouTube Kids.

Já o Premium conta com visualização sem anúncios, reprodução em segundo plano (para quando você quer continuar ouvindo música enquanto usa outro aplicativo, por exemplo) e downloads offline em todas as plataformas citadas acima.

Ao The Verge, o YouTube afirmou que a assinatura atual está em fase experimental e que a empresa está considerando lançar mais planos com base no feedback do público.