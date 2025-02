Japão alerta para impacto global de restrições chinesas a metais estratégicos para chips

O governo japonês afirmou que as restrições impostas pela China para exportação de metais importantes para desenvolvimento de tecnologias ameaçam a cadeia de suprimentos global.

Em dezembro, a China anunciou que iria restringir exportações para os Estados Unidos de gálio, germânio, antimônio e grafite, que são essenciais para fabricação de semicondutores e baterias e tem fins civis, bem como militares. Na época, o país anunciou que quem transferisse esses itens da China para os EUA seria responsabilizado. A China detém mais de 95% da produção de gálio e 67% da produção de germânio.

Isso levanta preocupações no Japão que muitas empresas japonesas tenham que reportar suas exportações aos Estados Unidos para as autoridades chinesas. O argumento é de que a conformidade com as regras de Pequim seria quase impossível porque o gálio não pode ser rastreado na cadeia de suprimentos.

Alguns dos fabricantes de produtos que contém o gálio disseram que pretendiam evitar providenciar informações para obter licença de exportação para Pequim, porque o uso final era muito difícil de entender ou confidencial. O plano é contar com comerciantes intermediários para conseguir material, bem como formar estoques.

A China tem controlado as exportações dos metais ao Japão, aliado dos EUA, desde agosto de 2023, quando restringiu as vendas de gálio e germânio para o Japão, EUA e Holanda.