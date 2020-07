Xiaomi traz celular com bateria que dura dois dias ao Brasil

A Xiaomi traz ao Brasil nesta semana o novo Redmi 9, um smartphone intermediário com bateria de 5.020 mAh, uma das maiores capacidades do mercado na atualidade. A fabricante promete duração de bateria para dois dias de uso com uma única recarga.

O celular tem sistema operacional Android, tela de 6,2 polegadas com resolução Full HD+, processador octa-core MediaTek Helio G80, 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM.

A câmera traseira do Redmi 9 é tripla, sendo uma delas comum (com ângulo de captura de 80 graus e 13 megapixels), uma ultra-grande angular (com 120 graus de captura e 8 megapixels) e uma macro, de 2 megapixels, para tirar fotos a 3 cm de distância.

O novo smartphone da Xiaomi compete com o Galaxy A51, da Samsung, que também conta com câmera traseira tripla e bateria com capacidade de 4.000 mAh. O preço sugerido do Redmi 9 é de 1.899 reais.

Xiaomi além do celular

A chinesa Xiaomi está no país desde 2019 e conta hoje com 22 modelos de smartphones diretentes e um total de 372 produtos, entre eles balança inteligente, patinete elétrica e pulseira para exercícios físicos.