Prêmio Na Prática 2026: 15 universitários disputam premiação por projetos de impacto no Brasil

Neste ano, 15 jovens brasileiros concorrem ao Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2026 (Na Prática/Divulgação)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h55.
Uma jovem brasileira que se tornou referência mundial em competições de robótica. Um estudante de medicina que criou duas empresas para financiar a própria faculdade. E um montanhista que se tornou o sul-americano mais jovem a escalar o Everest e o Lhotse em menos de 24 horas.
Embora tenham trajetórias diferentes, todos esses jovens compartilham uma característica: transformaram o conhecimento adquirido dentro e fora da universidade em projetos com impacto econômico, social ou tecnológico.
Esses são alguns dos 15 finalistas do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2026, iniciativa que está em sua segunda edição e reconhece estudantes e recém-formados que se destacam pela excelência acadêmica, capacidade de liderança e desenvolvimento de soluções para desafios reais.
Os vencedores serão anunciados nesta terça-feira, 20 de outubro, durante uma cerimônia no auditório da EXAME, em São Paulo.
A edição de 2026 reuniu cerca de 9 mil candidaturas iniciadas, das quais mais de 2.100 inscrições foram analisadas na etapa inicial. Ao longo do processo, os participantes passaram por entrevistas individuais, testes de raciocínio lógico, painéis regionais e uma banca final presencial, realizada na última sexta-feira, 16.
Ao final, foram selecionados três representantes de cada uma das cinco regiões brasileiras. Na cerimônia, serão anunciados cinco vencedores regionais, sendo que um deles também receberá o reconhecimento nacional.
“O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário tem como objetivo valorizar o ensino superior e inspirar as próximas gerações de universitários a partir de exemplos de jovens da mesma região, que dividem realidade parecida, mas que conseguiram aproveitar educação e oportunidades para gerarem impacto ao redor”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.
Veja também: Um olhar para o futuro: os desafios e avanços do ensino superior no Brasil
Região Sul
Região Norte
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Sudeste
“Os 15 finalistas foram selecionados em todas as regiões do país pelos resultados que alcançaram, pelo protagonismo que demonstram dentro e fora da sala de aula e pelo potencial que têm, em um processo seletivo que reuniu cerca de 9 mil participantes. Seus projetos, da tecnologia aplicada à saúde ao empreendedorismo, passando pela pesquisa científica, mostram que há iniciativas de impacto sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil”, afirma Spaggiari.
Além do reconhecimento nacional, os cinco vencedores regionais receberão uma imersão educacional de aproximadamente uma semana na China, com todas as despesas pagas, prevista para o início de 2027.
Eles também participarão da segunda temporada da websérie Mundo Na Prática, uma correalização do Na Prática com a EXAME, terão acesso ao curso de liderança empreendedora Execução de Alta Performance, além de visitas a empresas parceiras e participação na cerimônia de premiação em São Paulo.
Mais do que reconhecer resultados individuais, a proposta da premiação é mostrar como a educação superior pode abrir caminhos para o empreendedorismo, a pesquisa científica e a transformação social, e inspirar outros jovens brasileiros, independente da sua origem, a seguir trajetórias semelhantes.