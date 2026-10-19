Windows ou macOS: qual o melhor sistema operacional para a sua profissão?

RESUMO ＋ A escolha entre Windows e macOS depende mais dos programas exigidos pela profissão do que da marca. O Windows leva vantagem em sistemas corporativos, engenharia, 3D e jogos, com mais opções de preço. O macOS é obrigatório para quem cria apps da Apple e tem vantagem na edição de vídeo e áudio em notebooks, pela eficiência dos chips da empresa.

Na Stack Overflow Developer Survey de 2025, uma das maiores pesquisas com programadores do mundo, 49,5% dos desenvolvedores profissionais apontaram o Windows como sistema principal de trabalho, contra 32,9% do macOS. A divisão ilustra uma questão que vai além da programação: na escolha entre Windows ou macOS, o fator que mais pesa costuma ser o programa que a profissão exige.

Pacotes de escritório, navegadores e apps de videoconferência rodam nos dois sistemas sem diferença relevante. A separação aparece nos softwares específicos de cada área e no orçamento disponível. Veja o que muda para cada perfil profissional.

Qual a diferença entre Windows e macOS para trabalhar?

O Windows roda em computadores de dezenas de fabricantes, como Dell, Lenovo, HP, Asus e Samsung. A oferta vai de notebooks de entrada a estações de trabalho com placa de vídeo dedicada, o que facilita encontrar mais portas, teclado numérico ou memória que pode ser ampliada depois da compra.

O macOS funciona só em computadores da Apple. Desde 2020, os Macs usam chips próprios, da linha Apple Silicon, que consomem pouca energia: modelos como o MacBook Air dispensam ventoinha. O sistema tem base Unix e se integra ao iPhone e ao iPad, com cópia de texto entre aparelhos e espelhamento do celular na tela do Mac.

Windows ou macOS para jornalistas, redatores e social media

Para trabalho com texto, comunicação e redes sociais, a distância entre os sistemas é pequena. Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Zoom, Notion e Canva têm versões para os dois, e boa parte das tarefas acontece no navegador.

O Windows tende a ser a escolha de menor custo, sobretudo quando a empresa fornece o computador ou exige um PC corporativo. O Mac pesa a favor de quem edita podcasts e vídeos curtos em deslocamento, pela autonomia de bateria e pelo funcionamento silencioso dos modelos sem ventoinha.

Qual sistema é melhor para design, foto, vídeo e áudio?

Os programas mais usados por criativos, como Adobe Creative Cloud, Figma, DaVinci Resolve e Blender, rodam nos dois sistemas. A diferença está nos softwares exclusivos e no tipo de hardware que cada trabalho pede.

O Mac é a opção para quem usa Final Cut Pro ou Logic Pro, disponíveis só para macOS. Os chips da Apple também têm aceleração dedicada para o formato de vídeo ProRes, comum em produtoras, e mantêm o desempenho no notebook fora da tomada.

O Windows leva vantagem em 3D pesado, arquitetura e engenharia. Programas como 3ds Max, Revit e SolidWorks não têm versão para macOS, e boa parte dos renderizadores por GPU depende de placas NVIDIA com a tecnologia CUDA, que os Macs não suportam.

Windows ou Mac para programação?

A decisão parte da linguagem e da plataforma do projeto. Quem desenvolve apps para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou Vision Pro precisa de um Mac, porque o Xcode, ambiente oficial da Apple, só roda no macOS.

Para aplicações Windows, .NET voltado ao desktop e jogos com DirectX, o Windows é o caminho mais direto. Em desenvolvimento web, backend e ciência de dados, os dois funcionam: o macOS oferece terminal Unix e o gerenciador de pacotes Homebrew, enquanto o Windows roda Linux por meio do WSL (Windows Subsystem for Linux).

O WSL permite usar distribuições como Ubuntu e Debian dentro do Windows, sem máquina virtual tradicional nem dual boot. Segundo Jon Seager, vice-presidente de engenharia da Canonical, empresa responsável pelo Ubuntu, o uso do sistema dentro do WSL cresce mais rápido que as instalações nativas no desktop.

Como instalar o WSL no Windows?

Abra o PowerShell como administrador: clique com o botão direito no menu Iniciar e selecione Terminal (Administrador); Digite o comando: escreva wsl --install e pressione Enter; Aguarde o download: o Windows instala o subsistema e o Ubuntu, distribuição padrão; Reinicie o computador: a instalação só termina após a reinicialização; Configure o Linux: abra o Ubuntu pelo menu Iniciar e crie nome de usuário e senha.

Qual sistema usar em escritório, finanças, direito e contabilidade?

Em áreas administrativas, o Windows costuma ser a escolha com menos risco. Muitos ERPs, emissores de nota fiscal, softwares contábeis instalados no computador e drivers de token de certificado digital são desenvolvidos com foco no sistema da Microsoft.

O Mac funciona bem para quem trabalha com navegador, Microsoft 365 e sistemas em nuvem, como consultores e gestores remotos. Antes da compra, a recomendação é confirmar com o contador, o banco ou o fornecedor do software jurídico se há versão para macOS ou acesso pela web.

Windows ou Mac para a faculdade?

O critério para estudantes é a lista de programas do curso. Engenharia e arquitetura costumam exigir softwares que só rodam no Windows, enquanto disciplinas de desenvolvimento mobile para iPhone pedem um Mac. A coordenação do curso ou o laboratório de informática informa quais versões são usadas.

Para cursos sem exigência específica, o Windows oferece mais modelos na faixa de preço de quem está começando. Estudantes de computação podem combinar Windows e WSL para as disciplinas que usam Linux.

Como decidir entre Windows e macOS antes de comprar

Programas indispensáveis: liste os softwares do dia a dia e confirme se existe versão nativa ou web para o sistema escolhido;

liste os softwares do dia a dia e confirme se existe versão nativa ou web para o sistema escolhido; Exigências da empresa ou do cliente: verifique VPN corporativa, certificado digital e sistemas internos;

verifique VPN corporativa, certificado digital e sistemas internos; Configuração na compra: nos Macs, memória e armazenamento não podem ser ampliados depois, então a escolha precisa cobrir os próximos anos;

nos Macs, memória e armazenamento não podem ser ampliados depois, então a escolha precisa cobrir os próximos anos; Custo total: some adaptadores, garantia estendida, assinaturas de software e a disponibilidade de assistência técnica na cidade.