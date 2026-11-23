Fundar uma marca de dermocosméticos exige mais do que colocar cremes e séruns na prateleira. É preciso convencer o consumidor de que a fórmula funciona, explicar o que cada produto faz e transformar o cuidado com a pele em uma rotina. Foi nesse mercado que a farmacêutica Ada Mota criou a Adcos, em 1993. Mais de três décadas depois, a empresa está nas mãos da segunda geração da família e prepara um novo ciclo de expansão.

Desde 2023, o filho da fundadora, Lucas Mota, ocupa o cargo de CEO. Sob seu comando, a marca brasileira projeta crescer 20% em 2027, abrir 30 novas operações e chegar a 200 lojas, com a estreia de quiosques, formato que exige investimento menor do franqueado. A companhia estima faturar cerca de R$ 650 milhões em 2026. Se a projeção de crescimento de 20% se confirmar no ano seguinte, a receita poderá chegar a R$ 780 milhões.

O plano vem em meio a uma disputa maior pelo consumidor de skincare, com marcas asiáticas ganhando espaço, redes sociais acelerando a descoberta de produtos e farmácias ampliando a oferta de dermocosméticos. Para avançar nesse mercado, a Adcos aposta na combinação entre desenvolvimento de fórmulas, recomendação profissional e expansão física.

“Ao longo dos nossos 33 anos, construímos uma marca muito forte respaldada por ciência, eficácia, tecnologia, inovação e dermoconsultoria impecável. Agora é hora de levar essa marca para mais consumidores, em mais cidades e em mais formatos”, diz Lucas Mota, CEO da Adcos.

Até o fim de 2027, a empresa quer chegar a 200 lojas. Hoje, são 165 unidades, entre próprias e franquias, administradas por 35 franqueados. A rede tem uma característica que a companhia pretende preservar na expansão: cada parceiro opera, em média, quatro lojas. A aposta é ampliar a presença sem depender apenas de novos investidores, oferecendo oportunidades também a quem já conhece a operação.

Quiosques custam a partir de R$ 150 mil

A principal novidade do plano é a entrada dos quiosques no modelo de franquias. O formato tem investimento inicial a partir de 150 mil reais, incluindo taxa de franquia de 30 mil reais e mobiliário. O portfólio será de cerca de 90 produtos, concentrado nos itens mais vendidos e nos lançamentos.

Já uma loja tradicional exige investimento a partir de 500 mil reais, com taxa de franquia de R$ 50 mil. A unidade reúne aproximadamente 250 produtos e oferece a experiência completa da marca, com atendimento consultivo, experimentação e protocolos de cuidados para diferentes tipos de pele.

Segundo a Adcos, uma loja fatura, em média, R$ 180 mil por mês, e o prazo estimado de retorno do investimento é de 36 meses.

A diferença entre os formatos está na função de cada ponto de venda. A loja concentra o portfólio completo e o atendimento mais aprofundado. O quiosque busca colocar a marca em locais de maior circulação, com uma estrutura menor e custo de entrada mais baixo para o empreendedor.

Mesmo com menos espaço, o novo formato terá cadeiras para protocolos faciais e experimentação de produtos. A empresa quer manter o atendimento como parte da venda, em vez de transformar o quiosque em uma simples vitrine.

“A loja é onde o cliente vive a Adcos por inteiro, é o nosso templo. O quiosque é a vitrine que leva a marca a mais lugares, mas ainda preserva a nossa essência de cuidado que vai muito além do produto”, afirma Mota.

Antes de abrir o plano de expansão a novos investidores, a Adcos apresentou as oportunidades aos 35 franqueados atuais. A preferência por quem já opera na rede faz parte da estratégia da empresa, que busca ampliar a participação de parceiros com experiência no negócio.

O perfil buscado inclui capital para investir e sustentar o negócio, capacidade de gestão e participação no dia a dia da loja. Experiência anterior no mercado de beleza não é obrigatória, mas a empresa exige disposição para aprender sobre a categoria e seguir o padrão de atendimento.

“A maior parte dos nossos franqueados está conosco há mais de 20 anos. Muitos deles querem abrir ainda mais lojas. Esse é o melhor atestado que uma rede pode ter. Mostra que o modelo é maduro e que o negócio é rentável”, afirma Mota.

Aposta no atendimento especializado

O modelo de venda da Adcos depende de um profissional capaz de entender as necessidades do consumidor e recomendar produtos de acordo com cada tipo de pele. O dermoconsultor, como a empresa chama esse funcionário, explica as formulações, sugere combinações e monta rotinas de cuidados.

A formação é um dos pontos que a empresa terá de sustentar à medida que abre novas unidades. Cada profissional passa por 180 horas de treinamento antes de estar apto a atender. A franqueadora também mantém uma área de educação para capacitar franqueados e equipes.

A estratégia busca transformar a visita à loja em uma venda de vários produtos, em vez de uma compra isolada. Mais de 60% da base de clientes da Adcos é recorrente, segundo pesquisa encomendada pela empresa no último mês.

“Pela natureza técnica do dermocosmético, o dermoconsultor precisa entender o tipo de pele e a necessidade do cliente para, então, explicar o protocolo de produtos recomendados. Por isso cada profissional passa por 180 horas de treinamento antes de estar apto a atender”, diz o CEO.

Produtos levam dois anos para chegar às lojas

A Adcos nasceu com a proposta de desenvolver formulações voltadas ao mercado brasileiro, com ingredientes e testes que sustentem as promessas dos produtos. A companhia trabalha com fornecedores internacionais de matérias-primas, como BASF, Gattefossé e Exsymol, e mantém uma equipe de farmacêuticos e dermatologistas.

O desenvolvimento de um produto leva pelo menos dois anos, segundo a empresa. Antes de chegar ao ponto de venda, as fórmulas passam por testes clínicos e dermatológicos. O processo, que envolve comprovação de eficácia e segurança, está entre as etapas mais caras da operação.

A marca também busca aproveitar mudanças no comportamento do consumidor. A procura por longevidade, cuidados com a pele madura e prevenção amplia o espaço para produtos que acompanham diferentes fases da vida. A popularização de medicamentos para perda de peso, por sua vez, criou uma demanda adicional por cuidados com a pele durante o emagrecimento.

A Adcos afirma que já observa nas lojas consumidores que perderam peso rapidamente e procuram orientação para lidar com mudanças na aparência da pele. A empresa vê nesse público mais uma oportunidade para ampliar a venda de protocolos de cuidados.

A estratégia de expansão física também está conectada às vendas digitais. A Adcos vende pelo próprio e-commerce e por marketplaces, mas utiliza as lojas como centros de distribuição para atender parte dos pedidos online.

O modelo, conhecido como ship from store, envio de pedidos online a partir da loja física, permite que a compra feita pela internet seja despachada da unidade mais próxima do consumidor. Com isso, o estoque da loja também abastece o canal digital e pode ajudar a reduzir o prazo de entrega.

A empresa afirma que os pedidos online enviados por uma unidade entram no faturamento do franqueado responsável pela operação. A proposta é evitar que o comércio eletrônico concorra diretamente com a loja física e transformar o canal em uma fonte adicional de receita para os parceiros.

Além das franquias, a marca está presente em mais de 6 mil farmácias, com um portfólio mais enxuto, e mantém showrooms voltados a profissionais estetas.

O desafio de manter o padrão em 200 lojas

O plano de expansão chega em um ambiente de crédito caro e restrito, endividamento das famílias e pressão sobre o caixa das empresas. Ao mesmo tempo, a Adcos enfrenta concorrentes internacionais que ampliam a oferta no Brasil e marcas que conquistam consumidores pelas redes sociais e plataformas de venda.

A aposta da companhia é que o atendimento especializado, a reputação construída ao longo de 33 anos e a fidelidade dos clientes ajudem a diferenciar a rede. Mas a expansão também aumenta a complexidade da operação: mais lojas significam mais equipes para treinar, franqueados para acompanhar e unidades que precisam entregar a mesma experiência.

“Abrir loja não é a parte mais complexa. O mais desafiador é fazer a loja de número 200 entregar a mesma experiência da primeira. É por isso que a gente investe sempre em treinamento e faz questão de um relacionamento muito próximo com o franqueado, mantendo a escuta ativa e buscando sempre o melhor para a longevidade da marca”, diz Mota.

Até 2027, o teste da Adcos será transformar o plano de crescimento em novas unidades sem perder o controle sobre a execução. Em um mercado em que o consumidor encontra produtos de skincare em farmácias, marketplaces e redes sociais, a expansão dependerá tanto de novos endereços quanto da capacidade de manter o atendimento que diferencia a marca.