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Jovem de 34 anos faturou quase US$ 300 mil com uma profissão que quase ninguém conhece

Aos 34 anos, Utkarsh Amitabh é doutorando em Oxford e CEO de uma plataforma de mentoria. Nas horas vagas, fatura US$ 200 por hora treinando modelos de inteligência artificial

Utkarsh Amitabh ganha US$ 200 por hora treinando inteligência artificial (LinkedIn/Reprodução)

Utkarsh Amitabh ganha US$ 200 por hora treinando inteligência artificial (LinkedIn/Reprodução)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Redator

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18h50.

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Utkarsh Amitabh não estava em busca de um novo emprego quando foi procurado pela startup de rotulagem de dados micro1 para integrar uma rede de especialistas humanos dedicados a treinar modelos de inteligência artificial. 

Aos 34 anos, o empreendedor acumulava as funções de autor, professor universitário, fundador e CEO da plataforma global de mentoria Network Capital e doutorando na Saïd Business School, da Universidade de Oxford – além de ter um filho recém-nascido em casa. Ainda assim, aceitou o convite. 

O que pesou na decisão, segundo Amitabh, não foi o salário, mas a "curiosidade intelectual". Hoje, ele ganha US$ 200 por hora e já faturou US$ 300 mil, incluindo bônus, desde o início do projeto, segundo CNBC Make It.

A empresa

Fundada em 2022, a micro1 reúne 2 milhões de especialistas que treinam modelos de IA para grandes empresas, incluindo a Microsoft. Avaliada em US$ 500 milhões, a startup compete com nomes como Mercor e ScaleAI. 

Daniel Warner, diretor de marketing da companhia, define essa rede como a espinha dorsal da qualidade dos nossos dados. "Os modelos de IA atuais já absorveram a maior parte do conhecimento disponível publicamente, e o verdadeiro progresso agora vem de especialistas da área que podem desafiar, refinar e, efetivamente, superar o modelo", explicou ele para CNBC Make It.

Quer estar entre os profissionais que faturam alto dominando inteligência artificial? Especialistas afirmam que saber usar IA é o que separa quem cresce de quem fica para trás no mercado atual. Em apenas quatro aulas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial mostra como aplicar IA na rotina de trabalho com segurança e eficiência. Inscrições abertas.

A rotina

A rotina dele ajuda a entender por que esse tipo de profissional vale tanto. Ele dedica 3 horas por noite à função – geralmente depois que a filha vai dormir – e atua sobre problemas complexos de negócios que devem ser decompostos em uma linguagem precisa o bastante para que "as máquinas entendam". 

Quando o modelo erra ou se afasta dos parâmetros da pergunta, cabe a ele identificar onde o erro nasceu e ajustar os dados antes de novos testes. É um processo de tentativa e erro, explica ele, que pode levar várias horas até encontrar a solução. "É preciso ter imensa atenção aos detalhes", afirma.

O trabalho é bastante exigente, já que os modelos estão em constante aprimoramento e obrigam até especialistas a expandir sua base de conhecimento e habilidades de pensamento criativo

A inteligência artificial está criando funções que pagam alto a quem sabe operá-la. Em apenas quatro aulas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial mostra como aplicar IA na rotina de trabalho e se posicionar para as oportunidades que estão surgindo no mercado. Inscrições abertas.

Essa exigência reposiciona competências antes vistas como tradicionais – análise de problemas, clareza de raciocínio, capacidade de fragmentar questões complexas – como ativos centrais da era da IA.

Para ele, não se trata de substituir profissionais por máquinas, mas de remunerar quem sabe ensinar a máquina a pensar melhor.

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