WhatsApp testa ferramenta para silenciar grupos para sempre

Um belo dia o leitor acorda e vê que seus amigos lhe colocaram em um grupo do WhatsApp com mais de 15 pessoas. Entre uma conversa e outra, o total de mensagens chega a algo em torno de 1.000 — e as notificações pipocam em seu celular, enchendo a tela de coisas que a pessoa, muitas vezes, nem queria saber. A saída é silenciar o grupo por um ano, uma semana, ou oito horas — graças a uma ferramenta do WhatsApp. Mas, passado o tempo, as notificações voltam e a pessoa provavelmente pensa: mas e se fosse possível silenciar os grupos para sempre?

Se o leitor faz parte do grupo de pessoas que gosta de silenciar todos os grupos (e na pandemia do novo coronavírus, a quantidade se tornou ainda maior), uma boa notícia pode estar a caminho. Segundo o site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app de mensagens do Facebook, a opção de silenciar grupos para sempre está sendo testada pela empresa.

A ferramenta foi encontrada em uma versão beta do aplicativo na mais nova atualização do Android. A imagem divulgada pelo site mostra que as opções de “um ano” foram substituídas por “para sempre”. As opções de oito horas e uma semana seguem presentes.

Ainda não se sabe quando a atualização do WhatsApp estará disponível — mas ela poupará os esforços para participar de uma discussão pelo “zap”.