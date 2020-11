O WhatsApp anunciou que irá mudar a sua ferramenta de limpeza de dados do aplicativo da memória do celular. A novidade será liberada mundialmente nesta semana e estará disponível no menu de configurações do app, tanto para smartphones com sistema operacional Android quanto para iPhones.

A nova ferramenta de manutenção permitirá aos usuários ver quais são os maiores arquivos, que têm mais de 5 megabytes, e mostrará miniaturas das imagens que serão ou não apagadas para liberar espaço no smartphone.

A medida facilita a vida dos usuários e pode dispensar o uso de aplicativos de manutenção oferecidos por terceiros, como o LimpaZap ou o Google Files.

O caminho para acessar o novo recurso de limpeza de dados é o seguinte:

Configurações>Armazenamento e dados>Gerenciar armazenamento.

Veja, abaixo, o vídeo que mostra a nova funcionalidade do WhatsApp.