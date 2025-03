Como a Meta errou ao tentar silenciar o 'Livro de Memórias', de Sarah Wynn-Williams

No mundo das memórias corporativas, o livro de Sarah Wynn-Williams sobre sua experiência no Facebook (atualmente Meta) se destaca, não por sua representação da liderança das gigantes de tecnologia, mas pela forma como a empresa lidou com a sua publicação.

O livro de memórias, Careless People, não é apenas uma revelação sobre os bastidores de uma das maiores redes sociais do mundo; ele também oferece uma aula sobre como não gerenciar as consequências de um ex-funcionário contar publicamente suas experiências. O livro, atualmente um best-seller do New York Times, revela mais do que apenas o drama corporativo — ele ensina os riscos de tentar silenciar um denunciante.

Wynn-Williams, que atuou como chefe de política global da Meta até ser demitida em 2017, narra sua vida e carreira com uma mistura de humor e horror. A memória começa com uma história dramática de sua juventude, quando foi atacada por um tubarão enquanto nadava na Nova Zelândia, estabelecendo o tom para os detalhes sensacionais e, por vezes, grotescos que seguem.

A trajetória política do Facebook

Ao longo do livro, Wynn-Williams se coloca como uma cruzada solitária, navegando nas águas perigosas e moralmente ambíguas das operações políticas globais do Facebook. Sua representação dos principais executivos da Meta—Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg—não é nada lisonjeira, pintando-os como figuras distantes, superficiais e, às vezes, profundamente antipáticas.

Zuckerberg, por exemplo, é retratado como distante e insensível, mais interessado em seu jato particular e sua imagem do que nas pessoas ao seu redor. Uma cena memorável o mostra se esparramando em um resort indonésio, uma imagem tão absurda quanto reveladora.

“Parece que entrei na Grécia antiga, embora uma túnica e uma coroa de louros combinem melhor com o ambiente do que seu traje de banho,” escreve ela. Enquanto isso, Sandberg, conhecida pelo livro Lean In sobre o empoderamento feminino, é mostrada ultrapassando limites, aconselhando Wynn-Williams a contratar uma babá filipina e até pedindo à sua assistente para comprar lingerie para ambas.

Uma das alegações mais sérias do livro é que Zuckerberg mentiu durante uma audiência no Senado dos EUA, em 2018, sobre os planos da empresa na China, uma questão que Wynn-Williams denunciou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Além disso, ela alega ter sido assediada por Joel Kaplan, chefe de assuntos globais da Meta—uma alegação que a Meta nega.

Reação da Meta

Embora o livro esteja cheio de anedotas dramáticas, incluindo pedidos bizarros de Zuckerberg e encontros desconfortáveis com Sandberg, a verdadeira história está em como a Meta reagiu. Em vez de lidar com as alegações de forma direta ou oferecer uma resposta medida, a empresa escolheu bloquear a promoção do livro, chamando-o de "uma mistura de alegações desatualizadas e já reportadas" e negando as acusações contra seus executivos. Ao fazer isso, a Meta apenas atraiu mais atenção para o livro. A decisão teve um efeito contrário: não só aumentou as vendas do livro, como também levou a memória de Wynn-Williams ao topo da lista de best-sellers.

Essa resposta reflete as táticas usadas por outras empresas que tentaram suprimir livros de “tell-all”, como a tentativa da Apple de bloquear App Store Confidential de Tom Sadowski, e o ataque da General Motors ao livro Unsafe at Any Speed de Ralph Nader. Em cada caso, as tentativas da empresa de silenciar o autor apenas aumentaram o interesse público e ajudaram os livros a ganhar maior reconhecimento.

Hoje, Careless People está prominentemente nas listas de best-sellers, sendo comercializado como "o livro que a Meta não quer que você leia". A tentativa da Meta de controlar a narrativa falhou, e a lição é clara: quando se trata de livros de “kiss-and-tell” corporativos, às vezes a melhor estratégia é simplesmente ignorá-los—ou, no mínimo, não criar um espetáculo tentando silenciá-los. Ao tentar bloquear a promoção do livro, a Meta apenas garantiu que o mundo prestasse atenção.

No final, o livro de Wynn-Williams é mais do que um simples “kiss-and-tell” corporativo. É uma história de advertência para qualquer empresa que ache que pode suprimir uma narrativa à base de força bruta. Às vezes, a melhor maneira de lidar com um livro de revelações é deixá-lo contar sua história—e deixar que os leitores decidam.