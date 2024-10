Voo barato? Atualização do Google Flights promete passagens com preços ainda mais baixos

Com o aumento nas viagens de fim de ano, os viajantes estão em busca de voos baratos para economizar em suas passagens. Em resposta, o Google Flights lançou, no dia 16 de outubro, uma nova funcionalidade que promete ajudar usuários a encontrar as melhores ofertas. A novidade é um novo separador "Mais Barato", que agrega voos com base exclusivamente no preço, facilitando a busca por tarifas ultracompetitivas.

A nova função, que está sendo implementada globalmente ao longo das próximas duas semanas, permitirá que os usuários priorizem o custo ao buscar passagens , sendo uma ferramenta essencial para quem busca maximizar o orçamento de viagem.

Como funciona a nova função do Google Flights

A função "Mais Barato" reúne voos a partir de um número maior de agentes de viagens online e companhias aéreas. Isso inclui itinerários com mais escalas ou voos de companhias diferentes, o que exige mais planejamento e atenção dos usuários. A função se apresenta como uma alternativa para quem prioriza o valor da passagem sobre a conveniência de voos diretos ou horários mais cômodos.

Como conseguir voos mais baratos

Na prática, para utilizar a ferramenta, basta acessar o Google Flights e inserir os dados da viagem.

A aba "Mais Barato" mostrará as opções de menor custo, que muitas vezes envolvem escalas prolongadas ou conexões auto-organizadas .

A nova funcionalidade chega antes da temporada de viagens de fim de ano e é uma adição útil para quem quer economizar, mesmo que isso signifique mais tempo em trânsito.