Uber vai deixar você ver quantas estrelas ganhou do motorista

A Uber vai passar a fornecer detalhes sobre as avaliações de usuários no aplicativo, revelou a empresa na quarta-feira, 16. A ideia é permitir que o passageiro entenda se seu comportamento foi adequado durante a viagem e o que pode ser feito para que não ocorra nota baixas com frequência.

No caso de motoristas parceiros, as avaliações só aparecem após a conclusão de 10 corridas, para “respeitar a privacidade dos passageiros”, segundo a Uber.

Para conferir a novidade, é preciso atualizar o Uber na sua loja de aplicativo. Dentro da plataforma, acessar o menu configurações, tocar em Privacidade e seguida clicar na Central de Privacidade.

Depois disso, é necessário deslizar a tela para baixo até achar "Quer ver um resumo do seu do app da Uber?".

Dentro dessa página aparecerá a quantidade de viagens feitas pelo aplicativo de viagens, sua avaliação como usuário, etc. Se o usuário quiser ver quantas estrelas ganhou dos motoristas, precisa descer a tela e clicar em ver minhas avaliações. Nesta parte aparecerá uma lista de 1 a 5 estrelas e quantidade de cada uma

Para os passageiros que receberem notas baixas, o Uber preparou algumas dicas para aumentar a popularidade: