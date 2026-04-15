PagBank integra seguro de renda ao app em parceria com a 180 Seguros

O PagBank passou a oferecer um seguro de perda de renda dentro de seu aplicativo, em parceria com a 180 Seguros. O PagBank é o braço de banco digital do PagSeguro, grupo listado na Bolsa de Nova York (NYSE: PAGS) e controlado pelo UOL, que acumula mais de 30 milhões de contas ativas no Brasil — base que torna o canal de distribuição um dos mais relevantes do segmento. O produto foi lançado após quatro meses de desenvolvimento e integração, prazo considerado curto para padrões do setor, marcado por exigências regulatórias e sistemas complexos.

A iniciativa amplia o portfólio de serviços do banco digital, que busca aumentar a oferta de produtos além do crédito e pagamentos, movimento alinhado à estratégia declarada pelo CEO do PagBank, Alexandre Magnani, de transformar a plataforma em um superapp financeiro com foco na base de trabalhadores de renda média e baixa. Para a 180 Seguros, insurtech brasileira fundada com foco em seguro embutido (embedded insurance), o acordo reforça o modelo B2B2C, em que a distribuição ocorre por meio de parceiros com base consolidada de clientes, sem depender de corretores ou canais físicos.

O seguro cobre desemprego, no caso de trabalhadores com carteira assinada, e incapacidade temporária ou total para autônomos. O pacote inclui ainda indenizações por morte acidental e invalidez permanente, ampliando o escopo de proteção financeira. O público-alvo reflete um gap relevante do mercado brasileiro: segundo a CNseg, federação nacional das seguradoras, apenas cerca de 16% dos brasileiros possuem algum tipo de seguro de pessoas, índice que cai ainda mais entre trabalhadores informais e autônomos, justamente o perfil que concentra parte relevante da base do PagBank.

A contratação é feita diretamente no aplicativo, sem etapas externas. A integração elimina processos manuais, um dos principais pontos de custo e atrito na venda de seguros. O setor ainda é marcado por fricção: estima-se que até 40% das desistências em seguros tradicionais ocorram durante o preenchimento de formulários ou etapas de verificação, de acordo com estudos de experiência do usuário no setor financeiro. Esse tipo de simplificação tem sido adotado por bancos digitais para aumentar conversão e uso recorrente dentro da plataforma.

Na prática, a 180 Seguros passa a operar como fornecedora de infraestrutura, responsável por desenvolver, integrar e gerenciar o produto dentro do app. A empresa, que atua no modelo de full-stack insurance, afirma que a tecnologia própria permite reduzir dependência de intermediários e acelerar ciclos de desenvolvimento. Esse modelo é regulado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), que nos últimos anos criou um ambiente mais favorável à entrada de insurtechs por meio do sandbox regulatório e da abertura de novas categorias de licenças.

Seguro embutido avança entre bancos digitais

Para o PagBank, a inclusão do seguro segue uma tendência de incorporar serviços financeiros de forma contextual, muitas vezes vinculados a momentos de contratação de crédito. A lógica é oferecer proteção no mesmo fluxo em que o cliente assume uma nova obrigação financeira, reduzindo o esforço cognitivo da decisão. Globalmente, o mercado de embedded insurance deve superar US$ 160 bilhões até 2030, segundo projeções da consultoria Gallagher Re.

Esse movimento tem ganhado espaço entre bancos digitais, que usam a base de usuários para distribuir produtos com maior margem, como seguros. No Brasil, Nubank, Inter e C6 Bank já oferecem seguros próprios ou em parceria, tornando o segmento cada vez mais competitivo. O desafio, nesse caso, é equilibrar oferta e relevância, evitando que o excesso de serviços comprometa a experiência no aplicativo e gere o chamado feature fatigue (fadiga de funcionalidades).

A parceria também amplia a presença da 180 Seguros no sistema financeiro, com um produto exclusivo dentro do ecossistema do PagBank. A empresa aposta em soluções modulares e integradas para ganhar escala, em um mercado de seguros que, apesar de ser o maior da América Latina em volume absoluto, ainda registra baixa penetração como proporção do PIB, cerca de 4%, contra 8% a 12% em economias desenvolvidas, segundo dados da Swiss Re.